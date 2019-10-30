God of War 5 Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Mitolojiden esinlenen ve dünya genelinde binlerce hayranı bulunan God of War, son oyunu ile oldukça ses getirmişti. Yeni sızıntılar God of War 5 çıkış tarihi hakkında önemli detayları bizlere sunuyor.

God of War 5 Çıkış Tarihi

Geçtiğimiz yıl PlayStation 4 için God of War oyununu satışa sunan şirket, aradan geçen zamanda 10 milyon kopyadan fazla satmayı başardı. Bu oyunun satışa sunulmasının ardından yeni iş ilanları açan şirketin serinin yeni oyunu üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

'Senior Combat Designer' ilanı açan Santa Monica Studio, ilanın açıklamasında "God of War (2018) ile muharebe sistemi, mekaniği ve düşmanları hakkında konuşabilecek bilgisi olmalı." ifadelerine yer verdi. Bir iş tanımı mutlaka yeni bir oyunu işaret etmek zorunda değil, dahası var.

Söz konusu sızıntılara göre şirketin yeni oyunu PlayStation 5 ile birlikte, yeni konsoldan birkaç ay sonra satışa sunulacak. Yani şirketin önünde uzun bir süreç olmadığını, yapması gerekenlerin yeni bir oyun motoru geliştirmek ve hikayenin devamını oluşturmak ile kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz.

PlayStation 4 modelinin Horizon Zero Dawn, Spider-Man ve Uncharted 4 gibi oyunlarla çıkış yaptığını ve desteklendiğini düşünürsek, bu adımın oldukça mantıklı olduğunu söylememiz mümkün.