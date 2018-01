God of War Çıkış Tarihi Belli Oldu!

PlayStation oyuncularının 2018'de çıkmasını heyecanla bekledikleri aksiyon oyunu God of War için nihayet net çıkış tarihi duyuruldu. Sony tarafından paylaşılan bilgilere göre God of War çıkış tarihi, 20 Nisan olacak.

PlayStation denildiğine akla gelen ilk oyunlardan olan God of War oyunları, çıktıkları PlayStation sürümünün sınırlarını zorlayarak o dönemlere damgalarını vurmuşlardı. Fakat PlayStation 4 çıkalı uzun bir süre olmuştu ve bu konsola özel bir God of War oyunu maalesef yayınlanmamıştı. PlayStation 4'ün 2013'te çıktığını hatırlarsak ciddi bir boşluktan bahsediyoruz. Sony, nihayet 2016 yılında düzenlenen E3 fuarında yeni God of War'ın perdelerini kaldırmış ve oyunculara müjdeyi vermişti.

Bizi İskandinav Mitolojisi temelli bir hikayeye konuk edecek yeni God of War'ın 2018 yılının başlarında çıkacağı bilgisi paylaşılmış; fakat kesin çıkış tarihi verilmemişti. Nihayet oyunu oynayabileceğimiz tarihi öğrendik. Eğer PlayStation 4 sahibiyseniz 3 aydan kısa bir süre sonra God of War'ı oynamanız mümkün olacak.

God of War çıkış tarihinin duyurulmasıyla birlikte oyunun hikayesinden ipuçları içeren yeni bir video da yayınlandı. Hollywood filmlerinin fragmanlarını aratmayan bu videoda dramatik, etkileyici sahneler peş peşe sıralanıyor. Kratos ve oğlu arasındaki bağı açıklayan video oyun için heyecanımızı biraz daha yükseltmekte: