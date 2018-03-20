God of War'dan 15 Dakikalık Oynanış Videosu

Çok sevilen God of War serisine yeni bir soluk getirmeye hazırlanan yeni oyundan 15 dakikalık oynanış videosu geldi. Yayınlanan videoda, God of War’ın ilk dakikalarına dair görüntüler yer aldı.

İlk olarak 2005 yılında piyasaya sürülen God of War serisi, PlayStation konsollarına özel olarak geliştirilmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Bugüne kadar altı farklı oyunuyla bizleri karşılayan seri, son olarak God of War: Ascension ile raflardaki yerini almıştı.

Kratos isimli bir karakterin Antik Yunan tanrılarına karşı giriştiği epik savaşı konu alan seri, God of War 3 ile birlikte hikayesini tamamlamıştı. Oyunun sonunda Zeus ile unutulmaz bir dövüşün içerisine giren Kratos, beklenildiği gibi dövüşü kazanmış ve bütün Yunan tanrılarını öldürmeyi başarmıştı.

E3 sırasında sürpriz şekilde yeni God of War oyununu duyuran Santa Monica Studios ve Sony, serinin İskandinav mitolojisine geçiş yapacağını açıklamışlardı. Klasik GoW oynanışında büyük bir değişiklik yapacak olan oyun için bugün 15 dakikalık bir video yayınlandı.

Birkaç gün önce sızdırılan videonun biraz daha uzatılmış hali olan videoda, yeni God of War’un ilk dakikalarına dair detaylar yer alırken, oynanışa dair merak edilen kimi detaylar da gün yüzüne çıktı.