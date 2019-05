'God of War'dan Önemli Başarı!

Sony’nin 2019 Yatırımcı İlişkileri Günü’nde, Sony Santa Monica stüdyosunun PlayStation 4'e (PS4) özel popüler oyunu God of War'un şimdiye kadar dünya genelinde 10 milyondan fazla sattığı açıklandı. Bu açıklama, oyunun PS4 sürümü yayınlandıktan yaklaşık bir yıl sonra ve oyunun uzun geliştirme sürecini detaylı şekilde anlatan Raising Kratos adlı belgeselin YouTube’da yayınlanmasından bir hafta sonra geldi.

Oyunun ne kadar sattığını tam olarak bilmesek de, bunun God of War serisinde 10 milyondan fazla satan ilk yapım olduğunu söyleyebiliriz. 2019 Yatırımcı İlişkileri Günü’nde yapılan sunum, God of War, Uncharted ve The Last of Us gibi yapımlar üzerinden PlayStation’ın imtiyaz hakları gücünün artış grafiğini de gözler önüne seriyor.

Görünüşe göre God of War (PS4) satışları, God of War II (PS2) satışlarının iki katını geçti ve God of War III’ün satışlarına göre de önemli bir artış gösterdi.

Seriye DLC'siz Devam Ediliyor

God of War serisine şimdiye kadar hiçbir DLC getirilmedi. Çünkü bu fikir, kreatif direktör Cory Barlog'a göre 'çok iddialı' olduğu için rafa kaldırıldı. Ancak God of War deneyimini uzatacak ekstra içerikler olmamasına rağmen bu başarıların yakalanmış olması gayet iyi görünüyor. Barlog’a göre eğer God of War’un DLC’leri yayınlanmış olsaydı, bu DLC’ler God of War’dan ayrılarak, Uncharted: The Lost Legacy veya The Last of Us: Left Behind gibi bağımsız yapımlar haline dönüşebilirdi.

Satış rakamlarının başarısına bakılırsa, Sony’nin God of War serisini devam ettirmeyeceğini hayal etmek gerçekten zor. Şirketin Santa Monica stüdyosunda kesinlikle akıllarda yeni fikirler var fakat şimdilik duyurulan yeni bir şey yok.