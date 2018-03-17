God of War'dan Oynanış Videosu Sızdı!

2018'in en çok beklenen oyunlarının başında gelen God of War için bugün yeni bir video daha yayınlandı. İsmi belirsiz bir oyuncu tarafından yayınlanan videoda, oyunun ilk dakikalarından görüntüler yer aldı.

İlk olarak 2005 yılında PlayStation konsollarına özel olarak piyasaya sürülen God of War, konusu ve oynanışıyla bütün oyuncuları büyülemeyi başarmıştı. Ardından çıkan yapımlarla hack-and-slash türünün en iyi örneklerini bizlere gösteren seri, son olarak God of War: Ascension ile piyasaya çıkmış ve büyük beğeni toplamıştı.

God of War 3 ile birlikte hikayenin sonu gelmiş olmasına rağmen E3'te sürpriz bir çıkış yapan Santa Monica ve Sony, sadece God of War adını verdiklerini yeni oyunlarını duyurmuşlardı. Yunan mitolojisinden Norse mitolojisine geçiş yapan seri, özellikle oynanış tarafında büyük yeniliklere gitmiş ve serinin hayranlarını bir hayli şaşırtmıştı.

20 Nisan 2018 itibarıyla Playstation 4'e özel olarak piyasaya sürülecek God of War için bugün bir video sızdırıldı. Oyunun ilk dakikalarını bizlere gösteren sekiz dakika uzunluğundaki videoyu, silinmeden önce hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: