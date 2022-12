Prime Video Duyurdu: God of War Dizisi Yapılacak

PlayStation'ın en büyük markalarından biri olmayı başaran God of War, 2018 yılında yapılan dördüncü oyunla birlikte eski ününe tekrar kavuşmuştu. Bu yıl piyasaya sürülen God of War Ragnarök, çoğu otoriteye göre senenin en iyi oyunu olarak gösteriliyordu.

Arka arkaya gelen bu başarının ardından God of War'un franchise olarak satılması da gecikmedi. Bu yaz gösterime giren devasa bütçeli Rings of Power dizisiyle adından söz ettirmeyi başaran Prime Video, God of War'un dizi haklarını satın aldığını duyurdu.

God of War Dizisi Son İki Oyunu Konu Edinecek

pic.twitter.com/tD3CAuxPyy — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) December 14, 2022

Bu gece gündeme bomba gibi düşen God of War dizisi haberi, platformun resmi sosyal medya hesaplarından "God of War geliyor." notuyla duyuruldu. Şimdilik projenin detayları hakkında pek fazla bilgi bulunmasa da senaryo olarak son iki oyunun hikayesinin baz alınacağı açıklandı.

Amazon Studios küresel televizyon başkanı Vernon Sanders proje hakkında, "'God of War', zengin hikaye anlatımı kadar geniş ve sürükleyici dünyalarıyla da küresel müşterilerimizi büyüleyeceğine inandığımız ilgi çekici, karakter odaklı bir seri. Sony Pictures Television, PlayStation Productions ve Santa Monica Studio ile God of War mitolojisini bu kadar önemli bir şekilde keşfetme macerasını paylaşmaktan onur duyuyoruz." dedi.

Uyarlamanın yapımcılığını Zaman Çarkı serisinden tanıdığımız Rafe Judkins üstlenecek. Senaryo tarafında ise The Expanse, Children of Men ve Iron Man filmlerinde çalışmış deneyimli yazarlar Mark Fergus ve Hawk Ostby görev alacak.

Prime Video Yine Devasa Bütçeli Fantastik Öykülerin Peşinde

Amazon'un sahibi olduğu Prime Video, yakın zamanda seyircilerden pozitif geri dönüşler alan The Boys ve The Peripheral gibi özgün uyarlamalarıyla tanınıyor. Öte yandan platform, fantastik öykülere büyük yatırımlar yapıyor. Bu durumu platform üzerinde yayınlanan Zaman Çarkı ve Rings of Power gibi dizilerden anlayabiliriz. Geçtiğimiz aylarda büyük ses getiren Yüzüklerin Efendisi serisinin uyarlaması Rings of Power'ın 4 sezon için toplamda 1 milyar dolardan daha fazla paraya mâl olacağı iddia ediliyordu.

Amazon, seyirci bazında fantastik öykülere karşı bir ilgi artışı olduğunun fazlasıyla farkında. Ayrıca God of War markasının geride bıraktığımız 5 yıl içerisinde çok daha tanınır hale geldiğini de söylemek mümkün. Tüm bu etkenler toplandığında, Amazon'un olası bir God of War dizisi için devasa bir bütçe ayırmaktan çekinmeyeceğini söyleyebiliriz.