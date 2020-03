God of War: Fallen God Duyuruldu!

God of War III ile God of War (2018) arasında nelerin yaşandığını merak ediyorsunuz, değil mi? Ben de. Neyse ki yakın bir zamanda da bunu öğreneceğiz. God of War: Fallen God çizgi-romanı duyuruldu.

God of War (2018) oyununun çıkışından önce, bir önceki ana oyun ile son oyun arasındaki boşluğa değinen Sony Interactive Entertainment ve SIE Santa Monica Studio, ilerleyen zamanlarda bir geri dönüşün yaşanacağını söylemişlerdi. Belki sıradaki oyunda araya sıkıştırılacak veya sırf bunun için ayrı bir oyun yapılacak. Şu an için bilemiyoruz ama bu sene içerisinde merakımız giderilecek.

Dark Horse Comics tarafından hazırlanan God of War: Fallen God isimli çizgi-roman, ilk sayısı ile 24 Haziran 2020 tarihinde bizlerle olacak. Hikayesi Chris Roberson tarafından yazılacak olan çizgi-roman, Tony Parker tarafından yapılan ve Dan Jackson tarafından da renklendirilen sanat çalışmaları içerecek.

Duyuru sonrasında yayınlanan resmi açıklamada ise "God of War: Fallen God, Zeus'u bozguna uğratıp Athena'yı engelleyen Kratos'un hikayesini anlatacak. Sonunda esaretinden kurtulacağı konusunda kendisine inanarak, evinden uzaklaşmak için çöle doğru yolculuğa çıkacak ama sadece kendisini yakından takip eden öfke ve suçluluk duygusuyla karşılaşacak. Kratos yenilmez olduğu ispatlanmış olan tek bir düşmana karşı öfkelidir, kendisine. Ama kendi kendine verilen savaş kazanılamaz ve sadece çılgınlığa davetiye çıkartır." yazılı.

Çizgi-roman şeklinde de olsa Kratos ağabeyiminiz God of War III ile God of War (2018) arasında ne yaptığını öğrenmek hoş olacak. Malumunuz üçüncü oyun devasa bir açık kapı bırakarak bitmişti. Aradaki boşlukta neler yaşanmıştı da hayatında bembeyaz bir yeni sayfa açıp, oğlu Atreus ile İskandinav mitolojisinde uzun bir maceraya atılmıştı? Bunu öğrenmek için önümüzde birkaç ay kaldı.