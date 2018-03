God of War'ın Yapımı Tamamlandı

Çıkışına bir aydan daha az bir süre kalan yeni God of War oyununun yapımı resmi olarak tamamlandı. Oyunun direktörü Cory Barlog, oyunun yapımının an itibarıyla tamamlandığını belirten bir tweet paylaştı.

İskandinav mitolojisinde geçecek olan yeni God of War oyununun çıkış tarihine 1 aydan az bir süre kaldı. Sürekli olarak oyunla ilgili bilgiler paylaşan geliştirici firma Santa Monica, bu sefer de oyunun tamamlandığı belirtti. Oyunun direktörü Cory Barlog, Twitter hesabı üzerinden oyunun gold sürümüne ulaştığnı ve yapımının tamamlandığını belirtti. Ayrıca bütün ekibine teşekkür etti.

God of War is gold, baby.! Thank you to every wonderful human who worked so hard to make this happen. Neither word nor emoji can express the love i have for you all. 🙏 Next stop, April 20th!!! pic.twitter.com/HBx7EwmJqq