God of War PC-PS5 Karşılaştırma (Video)

God of War PC-PS5 karşılaştırma videosu yayımlandı. Peki, popüler video oyunu hangi platformda daha iyi görünüyor? Yayımlanan video, merak edilen soruyu gözler önüne serdi. Videoya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

God of War PC-PS5 Karşılaştırma Videosu Neler Sunuyor?

Santa Monica Studio tarafından geliştirilen aksiyon macera türündeki video oyunu God of War, konsol platformunda büyük bir başarı elde etmişti. Öyle ki paylaşılan bilgilere göre Ağustos 2021 itibarıyla PlayStation 4 isimli oyun konsolu üzerinden 19,5 milyon adet orijinal kopya satıldı.

Popüler oyunun yayımcılığını üstlenen Sony Interactive Entertainment, geçtiğimiz günlerde God of War'un PC sürümünü duyurdu. Şirket, gerçekleştirilen duyuru esnasında bir video da yayımlamıştı. Cycu1 isimli YouTube kanalına sahip olan bir kullanıcı, oyunun PC ve PlayStation 5 sürümlerini karşılaştırdı.

Yayımlanan video, iki sürüm arasındaki grafiksel farklılıklar hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor fakat PC sürümünün henüz geliştirilme aşamasında olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla ilerleyen süreçte bilgisayar sürümünün grafik kalitesi gelişebilir.

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen oyunun PC ve PlayStation 5 sürümlerini karşılaştıran video 9 dakika 26 uzunluğunda. Söz konusu videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

God of War'un PC sürümünde kare hızı kilidi bulunmayacak. 4K çözünürlük desteğine sahip olacak yapımda yüksek çözünürlüklü gölgeler, geliştirilmiş ekran alanı yansımaları, GTAO ve SSDO eklentileri ve daha birçok grafik seçenekleri sunulacak.

Sabırsızlıkla beklenen video oyunu, Nvidia ekran kartlarında kare hızını arttırmak ve keskin görüntüler elde etmek için Derin Öğrenme Süper Örnekleme (DLSS) teknolojisini destekleyecek. Oyunda daha hızlı tepki verilebilmesini ve daha sert kombolar yapılabilmesine olanak tanıyan NVIDIA Reflex Düşük Gecikme teknolojisi de bulunacak.

Oyunun PC sürümü mouse ve klavye desteğinin yanı sıra Dualshock 4, DualSense ve daha birçok kontrolcüyü destekleyecek. God of War'ın bilgisayar sürümünde ayrıca 21:9 ultra geniş ekran desteği olacak.

God of War PC Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

Santa Monica Studio tarafından geliştirilmekte olan PC sürümü 14 Ocak 2022 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Türkçe alt yazı ve arayüz desteğine sahip olan oyunun ön sipariş fiyatı 329 TL olarak belirlendi.