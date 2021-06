God of War Ragnarok PlayStation 4 için de Geliştiriliyor Mu? İşte Açıklama!

God of War Ragnarok PlayStation 4 için de geliştiriliyor mu? Merak edilen soru, en sonunda cevabını buldu. Sony tarafından verilen bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz.

PlayStation platformlarının amiral gemilerinden bir tanesi olan God of War, son olarak 2018 yılında ve tamamıyla kabuk değiştirerek karşımıza çıkmıştı. Aşina olduğumuz kamera açısı değişmiş ve omuz hizasına indirilmişti. Bununla hikayenin işleniş şekli de büyük ölçüde değişime uğramıştı ki The Last of Us esintileri görmek mümkün olmuştu. Yani artık daha yetişkin oyunu haline gelmişti seri son oyunu ile.

Yaşanan bu değişim her ne kadar bir parça tartışmalara neden olmuş olsa da, 2018 yılının en başarılı oyunlarından bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeni God of War yeni bir hikayenin başlangıcı olduğu için, haliyle devam oyunlarının gelmesi kaçınılmazdı ve öyle de olacak. Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmiş olan PlayStation 5 sunumunda da God of War Ragnarok adıyla duyurulmuş. Ne var ki sadece logosunu görebilmiştik, ama bu bile biz oyuncular için yeterliydi.

Henüz bu oyun hakkında ne yayıncı Sony Interactive Entertainment, ne de geliştirici Santa Monica Studio merak edilen detayları paylaşmış değildi. Ancak yakın bir zaman önce The God Of War Podcast Youtube kanalı üzerinden yayınlanan bir bölüme katılmış olan Konsept Sanatçısı Samuel Matthews, The Last of Us Part 2 oyunundan ilham alınacağını dile getirmişti. Öyle ki, yöneteceğimiz karakterin bütünüyle Atreus olmasının yanı sıra birden fazla yönetilebilir karakterin olması ve hikayenin gidişatına göre aralarında geçiş yapılması üzerinde düşünülüyormuş.

God of War Ragnarok'tan PlayStation 4 Müjdesi!

Bugün ise PlayStation günlük sayfası üzerinden Worldwide Studios Başkanı Hermen Hulst ile yapılan bir röportaj yayınlandı. Bu röportaj sırasında yeni God of War’a da değinildi. Hulst tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, serinin yeni oyunu ne yazık ki bu yıla yetişmeyip 2022 yılında bizlerle olacak. Ancak bu kötü habere karşılık bir de iyi haber var. Söylenene göre, PlayStation 5 sunumunda duyurulmuş olsa da, Santa Monica Studio tarafından geliştirilmekte olan oyun PlayStation 4 için de satışa sunulacak.

“God of War, Horizon: Forbidden West’ten kısa bir süre geliştirilmeye başlandı.” yorumunda bulundu Hulst ve devam etti: “Bu yüzden, Santa Monica Studio’nun hepimizin oynamayı isteyeceği bir God of War sunmasını garantilemek için oyunu bir sonraki yıla kaydırmaya karar verdik.”

Şu an için resmi bir bilgi verilmemiş olsa da, PlayStation 4 versiyonunu almış olan oyuncuların PlayStation 5 versiyonuna ücretsiz yükseltme yapabileceklerini ve kayıt dosyası aktarımını sağlayabileceklerini tahmin ediyoruz. Ancak bunun için resmi bir açıklama beklemek en sağlıklısı olacaktır.