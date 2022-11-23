God of War Ragnarök'tan Tarihi Başarı

Yılın Oyunu ödülleri için oylamalar açılmışken bu senenin en başarılı yapımlarından olan God of War Ragnarök başarıya doymuyor. 2018'de piyasaya sürülen oyunun devam hikayesini anlatan yapım, kırılması zor bir rekora imza attı.

Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen God of War Ragnarök, bir hafta içerisinde PlayStation'da 5.1 milyon kopya sattı. Bu yönüyle PlayStation tarihinde çıktığı hafta en çok satan oyun unvanını eline geçirdi.

God of War Ragnarök Oyun Tarihine Geçti

Congratulations to @SonySantaMonica for making God of War Ragnarök the fastest-selling first party launch game in PlayStation history! 🪓 pic.twitter.com/NPgN6YHRnQ — PlayStation (@PlayStation) November 23, 2022

2018'de piyasaya sürülen yapım, kısa sürede milyonlarca oyuncuyu kendine aşık etmişti. Geçtiğimiz aylarda PC için çıkarılan ilk oyun, farklı bir kitleyi de yakalayarak en iyi oyunlar kategorisine adını yazdırmıştı.

Oldukça kaliteli olarak çıkan ve çıktığı yıl Yılın Oyunu ödülünü evine götüren yapımın devam oyunu hakkında herkes merak içerisindeydi. Ancak Sony Studios, kalite anlamında yine bizleri şaşırtmadı.

PlayStation tarihinin en hızlı satan oyunu olarak tarihe geçen God of War Ragnarök, daha şimdiden adını oyun dünyasına altın harflerle yazdırmış gibi duruyor.

God of War Ragnarök Konusu

Sparta'nın Hayaleti Kratos ve oğlu Atreus, İskandinav mitolojisinin önemli karakterlerini ve bölgelerini alt ettikten sonra büyük tanrıların ilgisini çekmişti. Öte yandan Atreus hakkındaki gizem, İskandinavya'nın kıyameti Ragnarök yaklaşırken Odin'in peşine düşmesine bile sebep olmuştur.

Kratos ve Atreus, âlemlerin hayatı ile kendi hayatları hakkında önemli bir seçim yapmak zorundadır.