God of War Ragnarök'tan Tarihi Başarı

Yılın Oyunu ödülleri için oylamalar açılmışken bu senenin en başarılı yapımlarından olan God of War Ragnarök başarıya doymuyor. 2018'de piyasaya sürülen oyunun devam hikayesini anlatan yapım, kırılması zor bir rekora imza attı.

Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen God of War Ragnarök, bir hafta içerisinde PlayStation'da 5.1 milyon kopya sattı. Bu yönüyle PlayStation tarihinde çıktığı hafta en çok satan oyun unvanını eline geçirdi.

Congratulations to @SonySantaMonica for making God of War Ragnarök the fastest-selling first party launch game in PlayStation history! 🪓 pic.twitter.com/NPgN6YHRnQ