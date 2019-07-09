God of War'un Ana Karakterinin Adı Kazaya Kurban Gidebilirmiş

God of War dendiğinde aklınıza gelen ilk şey ne oluyor? Kratos değil mi? Meğer Kratos bir yanlış anlaşılmadan dolayı çok farklı bir isimle karşımıza çıkabilirmiş. Aynı şekilde God of War da Dark Odyssey adıyla satışa sunulabilirmiş. Bunun temelinde ise Stig Asmussen var.

Stig Asmussen 2016 yılında Respawn Entertainment stüdyosuna geçiş yaptı. Halihazırda Star Wars Jedi: Fallen Order projesinde Oyun Yönetmeni koltuğunda oturuyor. Game Informer sitesi Respawn Entertainment stüdyosuna gerçekleştirdiği ziyareti sırasında Asmussen ile bir röportaj yapma fırsatı bulmuş. Röportaj sırasında da konu haliyle God of War oyununa kadar gelmiş. Röportaj sırasında Stig Asmussen, ilk God of War oyununun geliştirilmesi aşamasında yaşanan ilginç bir hikayesini anlattı.

İlk oyunun geliştirilme aşamasındayken, ana karakter için ilk olarak Dominus ismi düşünülmüş. O sıralarda oyun için Dark Odyssey isminde karar kılınmış olduğundan dolayı Dominus ismi de geliştirici ekip üyelerinin bir hayli hoşuna gitmiş. Ne var ki pazarlama ekibi bu iki ismi de beğenmemiş ve değiştirilmelerini istemiş.

İlerleyen zamanda oyunun adının God of War olmasına karar verilmesini geliştirici ekip başlarda biraz tuhaf karşılamış. Stig Asmussen "Takımdaki bir çoğumuz 'God of War mu?' havasındaydık. Yani sanırım böyleydi." yorumunda bulundu.

Pazarlama ekibinin Dominus isminin değiştirilmesini istedikten sonra da Yönetmen David Jaffe, seçilecek isme ekibin karar vermesini istemiş. Asmussen ise bu noktada dört veya beş isim önerisinde bulunmuş ve önerilerinin ekipteki diğer üyelerinkilerle karışmaması için kağıdın üzerindeki ayrı bir yere de kendi adını yazmış. Ne var ki karışıklık tam bu noktada yaşanmış. Pazarlama ekibi 'Stig' adını da önerilerden bir tanesi zannetmiş. Bu arada, Kratos adının da Stig Asmussen tarafından önerilmiş olduğunu söyleyelim. David Jaffe gelip kendisine adının finale kaldığını söyleyince bir hayli şaşıran Asmussen, eğer kendi adı seçilmiş olsaymış bundan hiçbir şekilde şikayetçi olmayacakmış. Ancak netice olarak Kratos isminde karar kılınmış.

Yani düşünsenize adınızın kazara oyun dünyasının ikonlarından bir tanesi haline gelecek olan bir karaktere verildiğini? Kim istemez ki? Stig Asmussen az daha böyle bir şansı yakalayacakmış.