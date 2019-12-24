God of War'un Ön-Sipariş Hediyeleri Ücretsiz Olarak Dağıtılıyor

Geçtiğimiz sene satışa sunulmuş olan God of War, PlayStation Store üzerinden satın alanlar için beraberinde güzel hediyeler ile gelmişti. Oynanışa etkisi olan bu hediyeler, aynı zamanda kullandığınız kalkan için farklı görünümler getiriyordu. Ne var ki, bu hediyeler sadece ön-siparişe özel idi. Yani sonradan satın alanlar, ne yazık ki bu hediyelere erişim sağlayamamışlardı.

Ancak Sony ve SIE Santa Monica Studio, bu fırsatı kaçıran oyuncular için güzel bir sürpriz yaptılar. God of War oyununun ön-sipariş hediyeleri, Noel kutlamalarının bir parçası olarak PlayStation Store üzerinden PlayStation 4 kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

God of War 2019 Tatili Hediye Paketi adı altında satışa sunulmuş olan ön-sipariş hediyeleri, şu anda ücretsiz olarak indirilebiliyor. Zamanınız varken indirmenizi de tavsiye ediyoruz. Çünkü, içerik paketi kalıcı olarak değil de sınırlı bir süreliğine indirmeye sunuldu. Öyle ki, 6 Ocak 2020 Pazartesi günü dijital mağazadan kaldırılacak.

God of War 2019 Tatili Hediye Paketi içeriği şöyle:

Kratos ve Atreus için Ölümün Yemini Zırh Setleri

Sürgün Muhafızı Kalkanı Kaplaması

Önkol Dökümhane Kalkanı Kaplaması

Parlak Elf Yapımı Ruh Kalkanı Kaplaması

Dökkenshieldr Kalkanı Kaplaması

İndirme işlemini tamamladıktan sonra, bu içerikleri geyik avı kısmının başlamasıyla birlikte kullanabileceksiniz.

God of War konusu

Kratos'un hayatında yeni bir sayfanın açıldığı God of War, sizi bu defa İskandinav mitolojisine götürecek. Hikayeye göre eşi Faye'yi trajik bir şekilde kaybeden Kratos, onun son isteğini yerine getirmek için oğlu Atreus ile uzun bir yolculuğa çıkıyor. Eşinin son isteği ise küllerinin dokuz diyarın en yüksek tepesinden dökülmesidir.