God of War ve Dahası PlayStation Hits Kategorisine Ekleniyor

PlayStation Hits 2018 yılı içerisinde faaliyete geçmişti. PlayStation 2 ve PlayStation 3 dönemlerinde gördüğümüz Platinum Hits ve Greatest Hits ile benzerlik gösteren bu kategorilendirmeye göre PlayStation 4 konsolundaki en popüler oyunlar belirli bir fiyatta sabitleniyor ve daimi olarak o fiyattan satılıyor. İlk etapta yirmi üç kadar oyunun bulunduğu kategoride şu anda Horizon: Zero Dawn - Complete Edition, Nioh, Resident Evil 7: Biohazard ve The Last of Us Remastered dahil otuz dokuz kadar oyunun bulunuyor.

Yaptığı yeni duyuruyla Sony, 4 Ekim 2019 tarihinde God of War, Uncharted: Kayıp Miras ve Gran Turismo Sport oyunlarının kategoriye dahil edileceğini müjdeledi.

God of War

God of War: Ascension sonrasında Kratos ağabeyimizin hayatında yeni bir sayfa açmış olan God of War, geçtiğimiz yılın Nisan ayında satışa sunulmuştu. Birçok Yılın Oyunu ödülüne ek olarak farklı dallarda sayısız ödüle de layık görülmüştü. Bu defa İskandinav mitolojisinin konu alındığı God of War oyununda ikinci eşinin ölümünden sonra son dileğini yerine getirmek için oğlu Atreus ile yolculuğuna çıkan Kratos, eşinin küllerini dokuz diyarın en yüksek tepesinden saçmak amacındadır.

Uncharted: Kayıp Miras

Uncharted: Kayıp Miras, 2017 yılında satışa sunulmuştu. Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu için bağımsız bir genişletme paketi olan oyun, aynı zamanda Nathan Drake karakterini yönetmediğimiz ilk oyun olma özelliğini taşıyor. Bu defa ana karakterimiz ikinci ve üçüncü oyundan da tanıdığımız Chloe Frazer. İç savaşın kasıp kavurduğu Hindistan topraklarında Ganesh'in Fildişi eserini arayan Frazer, macerasında yalnız değil. İlk andan itibaren Nadine Ross da eşlik ederken, ilerleyen kısımlarda da Sam Drake bu ikiliye katılıyor.

Gran Turismo Sport

PlayStation platformunun kült yarış simülasyonu serisi olan Gran Turismo'un yeni oyunu olan Gran Turismo Sport da 2017 yılında çıkan bir diğer PlayStation 4 oyunu olmuştu. Başlarda içerik anlamında oldukça zayıf olsa da zaman içerisinde yayınlanan güncellemeler ile şu anda hem araba, hem pist hem de modlar açısından oldukça zenginliğe ulaştı. Bu modların arasından GT Mode baz alınarak hazırlanmış olan GT Ligi modu da bulunuyor. Spor Modu ise haftalık olarak yenilenen üç günlük yarıştan oluşuyor.