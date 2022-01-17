God of War Windows 7 ve 8 İndirme Artık Mümkün!

God of War Windows 7 ve 8 indirme, bir mod sayesinde mümkün hale geldi. Popüler video oyunu, normalde yalnızca Windows 10/11'de çalışıyor. Peki, eski işletim sistemlerinde God of War nasıl oynanır?

God of War Windows 7/8 İndirme Nasıl Yapılır?

İlk olarak Nexus internet sitesi üzerinden "Windows 7 Patch for God of War" isimli modun sayfasını görüntüleyin.

Üyeliğinize giriş yapın ve ardından "Manuel" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra "DeltaPatcher", "DXVK" ve "DXVK Async Patch" isimli dosyaları göreceksiniz. Modun yanında bu dosyaları da indirmeniz gerekiyor.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra dosyaları oyuna uygulayın.

D3d11.dll ve dxgi.dll dosyalarını indirip GoW.exe'nin yer aldığı klasöre atın. Herhangi bir sorun çıktığı takdirde DXVK Async Patch'i de kullanmanız gerekebilir.

Geçtiğimiz günlerde PC platformuna çıkışını gerçekleştiren God of War, yalnızca Windows 10 ve 11 işletim sistemlerinde oynanabiliyor. Dolayısıyla popüler video oyununu normal şartlarda eski işletim sistemlerinde oynayabilmek mümkün değil.

Okt04175' ve Alan2350 isimli mod yapımcıları, God of War'un bilgisayar sürümünün Windows 7, 8 ve 8.1 işletim sistemlerinde çalıştırılabilmesini mümkün hale getirdi. Geliştirilen mod, oyunu daha fazla oyuncunun oynayabilmesini sağlıyor.

"Windows 7 Patch for God of War" olarak isimlendirilen modu Nexusmods internet sitesi üzerinden indirebilirsiniz. Mod geliştiricileri, modu indirme sayfasında ayrıca üç adet dosya da ekledi. Modun düzgün bir şekilde çalışabilmesi için bu dosyaların uygulanması gerektiği belirtildi.

"Vulkan-1.dll bulunamadı hatası" ile karşı karşıya kalınabiliyor. Böyle bir sorun ile karşılaşan kullanıcıların bilgisayarlarına Vulkan Run Time programını yüklemeleri tavsiye ediliyor. Bu programın söz konusu sorunu ortadan kaldırdığı ifade edildi.

God of War Minimum Sistem Gereksinimleri (720, 30 FPS)

Grafik Ayarları: Düşük

Ekran Kartı: Nvidia GTX 960 (4GB) ya da AMD R9 290X (4GB)

İşlemci: Intel Core i5 2500k 3.3Ghz veya AMD Ryzen 3 1200 3.1Ghz

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 70 GB HDD

Oyunu düşük ayarlarda sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için Nvidia GTX 960 (4GB) ya da AMD R9 290X (4GB) ekran kartına sahip olmak gerekiyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i5 2500k 3.3Ghz veya AMD Ryzen 3 1200 3.1Ghz isteniyor.