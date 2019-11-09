God of War Yönetmeni Cory Barlog'tan Gizemli Paylaşımlar

2018 yılının en akılda kalan oyunlarından God of War sonrasında devam oyunu ile ilgili ilk resmi detayların geleceği günü sabırsızlıkla beklemeye başladık. Elbette yakın bir zamanda gelmeyecek ama sabırsızlanmamak da elde değil. Bu bağlamda, Yönetmen Cory Barlog tarafından yapılacak paylaşımları dikkatle takip ediyoruz. Ancak yakın bir zaman önce yaptığı bir paylaşım kafaları karıştırdı. SIE Santa Monica Studio, bizi uzayın derinliklerine götüreceği sıradaki projesi üzerinde çalışıyormuş gibi görünüyor.

Öncelikle Cory Barlog tarafından yapılan şifreli Twitter paylaşım ile başlayalım.

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. — Cory Barlog (@corybarlog) 7 Kasım 2019

Bu paylaşıma ek olarak biyografisine de Mors alfabesiyle yazılmış olan '..... ..... .... ... .. .' kodunu ekledi. Bu kod çözümlendiğinde, karşımıza 55HSIE çıkıyor. Sondaki SIE elbette Sony Interactive Entertainment ama baştaki '55H'nin ne olduğu konusunda şimdilik herhangi bir fikir yok.

Daha sonrasında ise Cory Barlog profilindeki resimleri uzay temalı olanlar ile değiştirdi. Bu resimlerden bir tanesinde Voyager 1 görünüyor. Fon resminde ise Hubble Uzay Teleskopu tarafından çekilen meşhur Hubble's Deep Field fotoğrafının bir kısmı görülüyor.

Bu paylaşımlardan sonra, SIE Santa Monica Studio çatısı altında yeni bir oyunun geliştirilme aşamasında olduğu ve Cory Barlog tarafından yapılan paylaşımlar ışığında bunun uzay temalı bir oyun olacağı yönünde genel bir kanı oluştu. Bu arada, yıllar önce geliştirici stüdyo bilim-kurgu türü bir oyun üzerinde çalışmaya başlamıştı ama en nihayetinde iptal edilmişti. Yani uzay temalı bir oyunun geliştirilmekte olduğu kuvvetle muhtemel denebilir.

Şu an için bir çıkarım yapmak zor. Bu paylaşımların arkasındaki gizemi yine Cory Barlog tarafından yapılacak olan sıradaki olası paylaşımlar çözecektir. Gelişmeleri takipte olacağız.