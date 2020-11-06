Counterplay Games tarafından geliştirilen Godfall çıkış fragmanı yayımlandı. Yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için duyurulan ilk oyun olma özelliği taşıyan Godfall ile ilgili detaylar haberimizde.

Godfall Çıkış Fragmanı Neler Sunuyor?

Geçtiğimiz haftalarda çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen Godfall'un geliştirilme süreci tamamlanmıştı. Yayıncı Georbox Publishing ve geliştirici Counterplay Games tarafından Godfall çıkış fragmanı yayımlandı. 2 dakika 3 saniye uzunluğundaki çıkış fragmanı, oyuncular tarafından yoğun ilgi gördü.

Godfall çıkış fragmanı, Orin ve Macros isimli iki kardeş arasındaki iç savaş ile başlıyor. İki kardeş arasındaki savaşı Macros kazanıyor gibi görünüyor. Macros'u durdurmak için yemin eden Orin, tahtı yeniden ele geçirmek ve kardeşini durdurmak için dört krallık ile savaşıyor.

Merakla beklenen video oyununda Valor Plate isimli karakterler bulunuyor. Valor Plate karakterlerine iki silah, bir tılsım, bir madalyon, iki yüzük, bir lifestone ve bir sancak olmak üzere sekiz eşya takılabilecek. Counterplay Games kıdemli teknik yapımcı Dick Heyne, yalnızca lifestone ve sancaklar ile ilgili ayrıntılar paylaştı ancak tüm ögeler Valor Plates'in özelliklerini arttırabilir ve karakterin çok daha güçlü hale gelmesini sağlayabilir.

Lifestone olarak adlandırılan eşyaların Godfall'un ana şifa kaynağı olduğu belirtildi. Lifestone ayrıca farklı özelliklere de sahip olacak. Sancaklar hem karakteriniz hem de tüm ekibiniz için AOE güçlendirmeleri sağlayacak. Oyuncular iki silah arasında geçiş yapabilecek ve oyun sırasında sahip oldukları silahtan daha iyi bir silah ile karşılaştıkları takdirde silahlarını anında değiştirebilecekler.

Counterplay Games tarafından geliştirilen Godfall, 12 Kasım 2020 tarihinde PC ve PlayStation 5 platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için duyurulan ilk oyun olma özelliğine sahip Godfall'un PC sürümü Epic Games Store üzerinden satışa sunulacak.

Godfall Sistem Gereksinimleri

Geçtiğimiz günlerde merakla beklenen video oyununun PC minimum ve önerilen sistem gereksinimleri paylaşılmıştı. Godfall minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

Godfall Minimum Sistem Gereksinimleri:

• İşletim Sistemi: Windows 10

• İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5-6600

• Bellek: 12 GB

• Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 (8 GB) veya NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB)

Godfall Önerilen Sistem Gereksinimleri:

• İşletim Sistemi: Windows 10

• İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7-8700

• Bellek: 16 GB

• Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB), NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)

12 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek olan video oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.