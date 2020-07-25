Godfall Oyun İçi Ödeme Sistemi Barındırmayacak

Godfall hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Geliştirici stüdyo, müjdeli bir haberi daha bizlerle paylaştı. Godfall, oyun içi ödeme sistemi kullanmayan bir başka oyun olacak.

PC (Epic Games Store) ve PlayStation 5 için Counterplay Games tarafından geliştirilmekte olan Godfall, Gearbox Publishing yayıncılığında bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak.

Fantastik The Stormlight Archive roman serisinden esinlenilerek geliştirilen oyunun hikayesine göre dünyanın sonunu getirecek olan bir hadiseyi durdurmak ile yükümlü olan Knight's Order grubunun bir üyesi olacakmışız. Toplamda üç karakter sınıfı bulunacakmış. Earth (Dünya), Wind (Rüzgar), Air (Hava) ve Fire (Ateş) elementlerinin de hikaye anlatımında büyük bir rol oynayacağı söyleniyor.

Oynanışta Monster Hunter ve Dark Souls serileriyle birlikte Destiny serisinden de esinlenmeler olacağı Godfall oyununda, öldürdüğünüz düşmanların üzerinden değerli eşyalar düşürecekmiş ve yağmalama da yapabileceksiniz.

Godfall Oyun İçi Ödeme Sistemine Sahip Değil

Yakın bir zaman önce Arekkz Gaming tarafından Teknik Üretici Richard Heyne ile bir röportaj gerçekleştirildi. Bu röportaj sırasında, Godfall oyununda canlı servis modelinin kullanılıp kullanılmayacağı soruldu. Heyne Godfall oyununu canlı servis olarak düşünmediklerini ve hiçbir şekilde oyun içi ödeme sisteminin olmayacağını söylüyor. Dahası ise baş düşmanımızı ortadan kaldırdıktan sonra, bizleri bekleyecek fazlaca içerik olacakmış. Ana senaryoyu tamamlayıp, oyundaki diyarlara geri dönecek ve farklı şekillerde yeniden araştırabilecek, yeni çatışmaları ve meydan okumaları deneyimleyebilecekmişiz.

Godfall oyununun henüz bir çıkış tarihi yok ama PlayStation 5 konsolunun çıkış oyunları arasında yer alacağını düşünürsek, muhtemelen Ekim veya Kasım ayında bizlerle olacaktır. Oynanış görüntülerinin de yer aldığı röportaj videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.