Godfall Özel Sürümleri Duyuruldu

Gearbox Publishing ve Counterplay Games, Godfall özel sürümleri duyurusunu yaptılar. Özel sürümlerinin duyurusuna ek olarak iki de yeni fragman yayınlandı. Detaylar haberimizde.

Godfall, bu yılın merakla beklenen oyunları arasında yer alıyor. The Game Awards 2019 sırasında duyurulmuş olan aksiyon-rol yapma oyunu, Counterplay Games tarafından PC (Epic Games Store) ve PlayStation 5 için geliştiriliyor. Bu yılın son çeyreğinde çıkışını gerçekleştirecek olan Godfall, Gearbox Publishing tarafından yayınlanacak.

Yakın mesafeli çatışmalar yapacağınız looter-slasher oynanış yapısına farklı bir soluk getirmesi beklenen oyun, duyurusu ve aradan geçen zamanda yayınlanan hem oynanış videoları ve fragmanları ile oyuncuların bir hayli ilgisini çekmişti. Son derece olumlu yorumlar almayı başaran Godfall oyununda, dünyanın sonunu getirecek olan bir hadiseyi durdurmak ile yükümlü olan Knight's Order grubunun bir üyesi olacağız. Earth (Dünya), Wind (Rüzgar), Air (Hava) ve Fire (Ateş) elementleri de hikaye anlatımında büyük bir rol oynayacak.

Her birinin kendisine özgü oynanış stillerinin olduğu toplamda üç karakter ve beş de silah sınıfı olacak. Oyun boyunca seviye atlayacak, yeni yetenekler öğrenecek ve gireceğiniz savaşlara büyük etki edecek Legendary silahları keşfedeceksiniz. Bunların yanı sıra, tanrısal güç veren zırh da açarak baş düşmanınız Macros ile yüzleşebileceksiniz.

Godfall Özel Sürümlerinin İçeriklerinde Neler Var?

Gearbox Publishing ve Counterplay Games, Godfall oyununun standart sürümünün haricinde Deluxe Edition ve Ascended Edition olmak üzere iki özel sürümünün olacağını duyurdular. Deluxe Edition, ana oyuna ek olarak Expansion 1 ile gelecek. Ascended Edition ile Deluxe Edition içeriğine ek olarak Gümüş Yele, Anka Kuşu ve Gri Şahin'den oluşan Altın Valor zırhı, PlayStation 5 versiyonuna özel Turuncu Vertigo Valor zırhı görünümü, PC versiyonuna özel Kırmızı Vertigo Valor zırhı görünümü, altın silah paketi, altın kalkan, altın kraliyet flaması ve Zodiac Knight lobi unvanı içerecek.

Eğer Godfall oyununu ön-sipariş ile satın alırsanız, Gümüş Yele, Anka Kuşu ve Gri Şahin'den oluşan krom Valor zırhı görünümü, PlayStation 5 versiyonuna özel kırmızı Typhon Valor zırhı görünümü, PC versiyonuna özel sarı Typhon Valor zırhı görünümü, erkenden verilecek ilavelerden, muskadan ve yüzük süsünden oluşan başlangıç paketi eşyaları ve Borderlands oyunundan Zer0'nun Kılıcı hediyeniz olacak.

Godfall Çatışma ve Zer0'nun Kılıcı Fragmanları