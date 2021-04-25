Godfall PS4 için de geliyor olabilir. Yakın bir zaman önce PEGI tarafından yapılan derecelendirme, PS4 kullanıcılarını heyecanlandırdı. Henüz resmi bir açıklama yapılmış değil, ama detaylar haberimizde.

Yayıncılığı Gearbox Publishing tarafından yapılan Godfall, ilk olarak 2019 yılının The Game Awards şovu sırasında karşımıza çıkmıştı. Hem duyurulan hem de geliştirilme süreci ilk tamamlanan PS5 oyunu olma özelliği taşıyan Godfall, Counterplay Games tarafından geliştirilmişti. Looter shooter türündeki oyun, 12 Kasım 2020 tarihinde PS5’in yanı sıra PC (Epic Games Store) için de satışa sunulmuştu.

Yakın mesafeli çatışmalar yaptığınız ve türe farklı bir soluk getirmiş olan Godfall oyununda, Earth (Dünya), Wind (Rüzgar), Air (Hava) ve Fire (Ateş) elementlerinin de büyük rol oynadığı hikayeye göre dünyanın sonunu getirecek olan bir hadiseyi durdurmak ile yükümlü olan Knight's Order grubunun bir üyesi konumundayız. Senaryo boyunca seviye atlıyor, yeni yetenekler öğreniyor ve girdiğimiz savaşlara büyük etki edecek Legendary silahları keşfediyoruz. Bunların yanı sıra tanrısal güç veren zırhı da açarak, baş düşmanınız Macros ile yüzleşmek durumunda oluyoruz.

Godfall PS4 için de Geliyor Mu?

Oyunun çıkışı öncesinde yayınlanan bir fragmanın sonunda belirtilene göre, Godfall’u altı ay kadar bir süreyle PS5 dışındaki konsollarda göremeyeceğimiz söyleniyordu. Bu da 12 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla başta PS4 olmak üzere Xbox One ve Xbox Series kullanıcılarının da beğenisine sunulacağının işaretini veriyordu.

Yakın bir zaman önce ortaya çıkan bir bilgi ise heyecan yarattı diyebiliriz. Ünlü derecelendirme kuruluşu PEGI, Godfall’un PS4 versiyonunu da listeledi. Derecelendirmenin henüz kaldırılmamış olmasına bakacak olursak, oyunun bu konsola çıkacak olan versiyonunun yolda olduğunu söyleyebiliriz.

Şu an için ne Gearbox Publishing ne de Sony Interactive Entertainment tarafından bir açıklama yapılmış değil, ama 12 Mayıs 2021 itibarıyla çıkış yapabileceğini göz önünde bulunduracak olursak, önümüzdeki hafta içerisinde resmi duyurunun yapılmasını bekleyebiliriz. Gelişmeleri takipte olacağız.

Godfall En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5-6600

Bellek: 12 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 (8 GB) veya NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB)

Godfall Önerilen Sistem Gereksinimleri