Looter Slasher Oyunu Godfall'un Satış Fiyatı Belli Oldu

PlayStation 5 konsolunun çıkış oyunlarından bir tanesi olacak Godfall ile ilgili yeti detaylar ortaya çıkıyor. Yeni yapılan duyuru ile Godfall'un satış fiyatını da öğrenmiş olduk. İşte oyunun satış fiyatı!

Konsol tarafında PlayStation 5 için özel olacak Godfall, bu yılın merakla beklenen oyunları arasında yer alıyor. The Game Awards 2019 şovu sırasında sürpriz bir şekilde duyurulmuş olan looter-slasher türündeki Godfall, Counterplay Games tarafından geliştiriliyor ve Gearbox Publishing tarafından yayınlanacak.

Godfall'un Satış Fiyatı Resmiyet Kazandı

Yeni nesil PlayStation konsolunun çıkış zamanı yaklaştıkça, oyunun tanıtımları da beklendiği gibi sıklaştı diyebiliriz. Son olarak geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ve çatışma sisteminin net bir şekilde gözler önüne serildiği Godfall için fiyat etiketi de belli oldu. Standart sürüm $69.99 / £69.99 / €79.99 fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ana oyuna ek olarak Expansion 1 içeriğinin bulunacağı Deluxe Edition $89.99 / £89.99 / €99.99 karşılığında satın alınabilecekken Deluxe Edition içeriğine ek olarak Gümüş Yele, Anka Kuşu ve Gri Şahin'den oluşan Altın Valor zırhı, PlayStation 5 versiyonuna özel Turuncu Vertigo Valor zırhı görünümü, PC versiyonuna özel Kırmızı Vertigo Valor zırhı görünümü, altın silah paketi, altın kalkan, altın kraliyet flaması ve Zodiac Knight lobi unvanı içerecek olan Ascended Edition için $99.99 / £99.99 / €109.99 ödemek gerekecek.

Yeni Godfall Fragmanı The Fall, Yayınlandı

Son olarak, looter-slasher türü oyunu için yeni bir fragman daha yayınlandı. Aşağıdan izleyebileceğiniz The Fall, büyük bütçeli filmleri aratmayan sahneler ile başlıyor. İlerleyen kısımlarda ise sanatsal olarak nitelendirebileceğiniz nefes kesen çatışmaların devam ettiğini görüyoruz. En nihayetinde de, fragmanın baş kısmında gördüğümüz sahneye bağlantı kuruluyor. Fragman sırasında ayrıca karakterlerin kendilerine özgü saldırıları görebilmek de mümkün oluyor.

Keyifli seyirler dileriz!

PC ve PlayStation 5 için geliştirilmekte olan Godfall, yeni nesil konsolun bölgesel olarak iki safhada satışa sunulmasına bağlı olarak 12 Kasım 2020 ve 19 Kasım 2020 tarihlerinde satışa sunulacak.

Godfall Detayları

Dünyanın sonunu getirecek olan bir hadiseyi durdurmak ile yükümlü olan Knight's Order grubunun bir üyesi olacağız. Earth (Dünya), Wind (Rüzgar), Air (Hava) ve Fire (Ateş) elementleri de hikaye anlatımında büyük bir rol oynayacak.

Her birinin kendisine özgü oynanış stillerinin olduğu toplamda üç karakter ve beş de silah sınıfı olacak. Oyun boyunca seviye atlayacak, yeni yetenekler öğrenecek ve gireceğiniz savaşlara büyük etki edecek Legendary silahları keşfedeceksiniz. Bunların yanı sıra, tanrısal güç veren zırh da açarak baş düşmanınız Macros ile yüzleşebileceksiniz.