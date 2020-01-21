Godfall'un İptal Edilen Oynanış Fragmanı Sızdırıldı

Gearbox Publishing tarafından yayınlanacak olan yeni nesil Godfall oyunu The Game Awards 2019 şovunda duyurulmuştu. Counterplay Games tarafından PC ve PlayStation 5 için geliştirilmekte olan oyunun henüz bir çıkış tarihi yok ama yeni nesil konsolun çıkışı ile piyasada olması bekleniyor. Önceki gün oyun ile ilgili çok kısa bir oynanış videosu sızmıştı. Bugün ise geçtiğimiz senenin başlarında hazırlanıp da sonradan iptal edilen bir Godfall oynanış fragmanı sızdırıldı.

Godfall, fantastik diyarlarda geçecek olan aksiyon-rol yapma oyunu olacak. Üçüncü kişi bakış açısından oynanacak oyunda, görevleri tamamlayacak ve bir sonraki araştırma görevleri için daha iyi ganimet ve daha iyi zırh peşinde koşacaksınız. İster tek başınıza, isterseniz de kooperatif desteği sayesinde arkadaşlarınızla birlikte ilerleyebileceksiniz.

Bahsi geçen oynanış fragmanı, Reddit üzerinden yayınlandı. Bu fragman 2019 yılının başlarında hazırlanmış ama sonradan daha geniş bir kitleye ulaştırılmasından vazgeçilmiş olacak ki iptal edilmiş. Haliyle çok eski olduğu için de nihai kaliteyi yansıtmıyor ama her şeye rağmen bir göz atmakta fayda var.

Keyifli seyirler dileriz!