Godzilla: King of the Monsters Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı

Stranger Things’in “Eleven”ı Millie Bobby Brown’un oynadığı Godzilla: King of the Monsters filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Gelmiş geçmiş en güçlü canavar, yeniden Hollywood sahnesine çıkıyor. İlk kez 1954 yılında beyaz perdede boy gösteren Godzilla, sonrasında dünyaca tanınan bir film karakteri oldu. 2014 yılında orijinal seriye bağlı kalarak Gareth Edwards tarafından yeniden çekilen film, dünya çapında 529 milyon dolar gişe hasılatı toplayarak, önemli bir başarı elde etmişti.

2014 yapımı Godzilla’nın merakla beklenen devam filmi nihayet göründü. San Diego Comic Con’da görücüye çıkan Godzilla: King of the Monsters, bizlere soluksuz bir macera vadediyor.

Filmin oyuncu kadrosunda, Stranger Things’in küçük yıldızı Millie Bobby Brown, Emmy ödüllü Kyle Chandler, 3 Altın Küre adaylığı bulunan Bradley Whitford ve “Korku Seansı” filmi ile sükse yapan Vera Farmiga gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor. İkonik bilim kurgu serisinin yeni halkasını ise Superman Returns ve X-Men: Apocalypse filmlerinin yazarı Michael Dougherty yönetiyor.

Bir önceki filmde, 15 yıl sonra yeniden çıkagelen Prehistoric Parasite (M.U.T.O) adı verilen uçabilen ve radyasyon ile beslenen bir yaratıkla savaşarak insanlığı kurtaran Godzilla, inzivaya çekildiği okyanusun dibinden yeniden çıkacak. Efsanevi canavar, serinin yeni filminde, ezeli düşmanları Gido, Rodan ve üç başlı Kral Ghidorah ile çarpışacak. Devasa canavarların üstünlük mücadelesinde arada kalan insanlık ise, gezegendeki var oluşunu sürdürmek için çalışacak.

Warner Bros. Pictures ve Legendary Pictures ortaklığında çekilen Godzilla: King of the Monsters, ülkemizde 31 Mayıs 2019 tarihinde vizyona girecek.