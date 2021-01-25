Godzilla vs. Kong Fragmanı Yayımlandı!

Uzun bir zamandır milyonlarca seyirci tarafından beklenen Godzilla vs. Kong fragmanı nihayet yayımlandı. Bu fragman aynı zamanda çıkacak filmi izlemek için sabırsızlanan insanlarla buluşturulan ilk fragman olma özelliğini taşıyor. Filme oldukça ayrıntılı ilk bakış sunan fragman hakkında tüm detaylar haberimizde.

Godzilla vs. Kong Fragmanı Neler Sunuyor?

Godzilla vs. Kong, 26 Mart 2021 tarihinde hem beyaz perdede hem de HBO Max’te hayranları ile buluşacak ve seyirci kitlesi, film hakkında olumlu veya olumsuz yorum yapabilme imkanına sahip olacak. Filmin çıkış tarihine henüz aylar varken filmden birkaç cezbedici sahnenin yer aldığı fragman, seyircilerin görüşlerini erkenden etkilemeye başladı.

Fragman, gerçek yuvasını bulma arayışında olan Kong ve macerasına meraklandırıcı bir bakış sağlıyor. Bu fragmanla birlikte filmin nasıl ilerleyeceği konusunda seyircilere oldukça fazla ipucu verildi. Kong, onunla gerçekten iletişim kurabilen tek kişi olan Jia isminde öksüz bir çocukla arkadaşlık kuruyor. İkili arasındaki ilişki yalnızca arkadaşlıkla sınırlı kalmıyor; Kong, onu kendi bebeği gibi görüyor.

Öfkeli canavarların başında gelen Godzilla ile Kong’un yolu kesiştiğinde Kong’un gerçek yuvasını bulma çabaları çok daha karmaşık bir hal alıyor. Görünüşe bakılırsa bir şey Godzilla’yı insanlara zarar vermeye ve şehrin altını üstüne getirmeye teşvik ediyor.

Kong ve Godzilla’nın karşılaşması ile fragmanın sonuna geliniyor. Kong’un Godzilla’ya attığı yumrukla beraber ikili arasında sert bir kapışma başlıyor. İlk yumruk Kong’dan gelmiş olsa da Godzilla’nın ayağa kalkışı ile kavgayı kimin kazanacağı sorusunun cevabı kayboluyor ve fragman yayımlanmadan öncesinde olduğu gibi kavganın kazananı soru işaretine dönüşüyor.

Godzilla vs. Kong’un yönetmen koltuğunda daha önce Netflix yapımı Death Note’u yönetmiş Adam Wingard oturuyor ve filmin oyuncu kadrosunda Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall ve Kyle Chandler gibi isimler yer alıyor.

Godzilla vs. Kong filminin tanıtım videosunun ilk yayımlandığı dakikadan itibaren Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Filmi merak içerisinde bekleyen seyirci kitlesi, fragmanla birlikte çok daha heyecanlı bir hale geldiğini ve filmin çıkışını iple çekmeye başladığını dile getiriyor.