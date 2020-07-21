GOG Galaxy 2.0 Epic Games Store Entegrasyonu Resmen Sağlandı

Sizlere güzel bir haberimiz var. GOG Galaxy 2.0 Epic Games Store entegrasyonu resmiyet kazandı. Topluluk eklentisini artık bir kenara bırakabilirsiniz.

PC platformunda oyun oynamanın en büyük sıkıntısı Luncher uygulamalarıdır. Önde gelen yayıncıların kendilerine ait mağazalarını açmalarına bağlı olarak Battle.net, Bethesda, Epic Games Store, Origin, Rockstar, Steam, Uplay ve Windows Store gibi birden fazla Launcher uygulaması ortaya çıkmıştı. Bu da hem masaüstünüzün kalabalıklaşması hem de her seferinde farklı bir uygulama ile uğraşmanız anlamına geliyor.

GOG Galaxy 2.0 ise bu konuda bir can simidi konumunda bulunuyor. Yukarıda saydığımız mağazalardan aldığınız oyunlara tek bir kütüphaneden ulaşmanızı sağlayarak oluşan kalabalığı ortadan kaldırıveriyor. Ayrıca başarımlarınıza, kaç oyununuzun olduğuna ve bir oyunu kaç saat oynadığınıza dair istatistikleri de takip edebiliyor ve tam özelleştirme de yapabiliyorsunuz. Ancak şöyle bir durum var ki, bahsi geçen servislerden sadece Xbox Live resmi olarak GOG Galaxy 2.0 ile entegreli çalışıyordu. Diğerleri ise topluluk eklentileri ile entegre edilmişti.

GOG Galaxy 2.0 Epic Games Store Entegrasyonu Müjdesi

Yakın bir zaman önce, sevindirici bir gelişme yaşandı. CD Projekt RED ile Epic Games tarafından yapılan duyuru ile Epic Games Store, Xbox Live sonrasında resmi GOG Galaxy 2.0 entegrasyonu sağlanan ikinci servis oldu. Diğer bir deyişle, artık topluluk eklentisi kullanmak durumunda olmayacaksınız.

CD Projekt RED elbette uygulamasını geliştirmeye devam edecektir ki resmi Epic Games Store entegrasyonu duyurusu da bunun güçlü bir işareti oldu. İlerleyen zamanlarda Battle.net, Bethesda, Origin, Rockstar, Steam ve Uplay için de resmi entegrasyon duyuruları ile karşılaşacağımıza şüphemiz yok. Gelişmeleri takipte olacağız.