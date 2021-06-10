GOG Summer Sale İndirim Kampanyası Başladı

Oyuncular olarak yıl içinde dijital oyun satış mağazalarında beklediğimiz bir başka indirim dönemi de yavaş yavaş başladı. Yaz mevsimine girişimizle birlikte, sezonluk indirimler için gözlerimizi Steam, PlayStation, Xbox, Switch, Epic Games Ubisoft ve GOG mağazalarına çevirmiş durumdayız. Bu hafta itibarıyla da GOG Summer Sale indirim kampanyası başladı.

Dün itibarıyla başlayan ve 28 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında, üç bin dört yüz kadar oyunda % 90’a varan oranda indirimlerin gerçekleştiğini görebiliyoruz. Buna ek olarak, sınırlı bir süreliğine özel oyun ve indirilebilir içerik kampanyası da sizleri bekliyor iken ücretsiz Warhammer Skulls dijital içerik paketi fırsatı da sizi bekliyor.

Genel listenin yanı sıra, Star Wars Essential Bundle, Ubisoft Essential Bundle, bağımsız oyunlar, sadece en yüksek indirimler, eski tarz oyunlar, en çok satanlar ve rol yapma oyunları için ayrı ayrı kategorilerin oluşturulduğu indirim kampanyası sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

GOG Summer Sale İndirim Kampanyası Neler Sunuyor?

Sayfaya genel olarak baktığımızda, dikkat geçen oyunlardan bir tanesinin % 75 indirim ile 9.99 dolara satılan Vampyr olduğunu görebiliyoruz. DONTNOD Entertainment tarafından geliştirilmiş ve 2018 yılı içerisinde satışa sunulmuş olan oyunda, Dr. Jonathan Reid rolündeyiz. Birinci Dünya Savaşı sonrasında evine dönen Reid, Londra şehrini bıraktığı gibi bulamıyor ne yazık ki. Esrarengiz bir dehşetin kol gezdiği şehrin halkı İspanyol gribinden dolayı sefil olmuş bir haldedir. Tüm bunlar yetmezmiş gibi karakterimiz Dr. Jonathan Reid’in günün birinde bir vampir tarafından ısırılması, her şeyin çok daha kötüye gitmesine neden oluyor.

Bir diğer oyun ise Dying Light: Platinum Edition. Ana oyunun yanı sıra yayınlanan genişletme paketleri ve tüm indirilebilir içeriklerin bulunduğu bu paketi, % 75 indirim ile 24.99 dolara satın alabilirsiniz. Hikayeye göre, Harran isimli hayali bir orta-doğu şehrinin karantina altındaki bölgesine sızması için gönderilen Kyle Crane isimli gizli operasyon ajanı rolündesiniz.

Bir başka oyun ise Control Ultimate Edition. Ana oyun ile birlikte The Foundation ve AWE adı altında yayınlanan genişletme paketlerinin dahil olduğu bu nihai versiyon, % 60 indirim ile 15.99 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Bu oyunda ise Jesse Faden isimli bir karakterin rolüne bürünüyorsunuz. Yıllar önce kaybolan kardeşi hakkında bazı cevaplar almak için Federal Bureau of Control’e gelen Jesse, umduğunun aksine Hiss isimli uhrevi bir gücün istilası altında olan bir bina ile karşı karşıya kalan Jesse, Service Weapon’ı alması ile bir anda yönetici konumuna geçiyor ve bir yandan kardeşine ne olduğunu öğrenmeye çalışırken bir yandan da Hiss ile mücadele etmek durumunda kalıyor.

Kampanya sayfasında dikkat çeken diğer oyunlar için aşağıya bakabilirsiniz. Şimdiden iyi oyunlar dileriz.