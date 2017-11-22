GOG Kara Cuma İndiriminde MDK Bedava!

Kara Cuma, ya da yurt dışındaki adıyla Black Friday önümüzdeki Cuma günü başlayacak; fakat bu tarihten önce büyük oyun geliştiricileri ve dijiyal oyun platformları özel indirim kampanyalarını başlattılar. Bu firmalardan olan CD Projekt'in dijital oyun platformu GOG yüzlerce oyunda avantajlı fiyatlar sunuyor, bunun yanında güzel bir bedava oyun fırsatı da sunuyor. MDK kısa bir süreliğine bütün oyunculara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Bu haberi hazırladığımız andan itibaren 1 gün 10 saat süreyle devam edecek kampanyada GOG'u ziyaret ederek MDK'yı GOG kütüphanelerine ekleyen oyuncular, bu oyuna kalıcı olarak sahip olacaklar. Eğer siz de benim gibi çocukluğunuzu 90'lı yıllarda yaşadıysanız MDK'nın yeri sizde ayrıdır. O dönemlerde DOS işletim sistemi üzerinde çalıştırdığımız MDK, 3 boyutlu grafikleri ile beğenimizi kazanmış, eğlenceli bir oynanış sunmuştu. İlginç bir kahramana ve hikayeye sahip olan oyunu oynayarak nostalji yapabilir ve çocukluğunuza geri dönebilirsiniz.

MDK'yı ücretsiz olarak GOG kütüphanenize eklemek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Oyunu bilgisayarınıza indirmek için aşağıda bağlantısını paylaştığımız GOG Galaxy yazılımını kullanabilirsiniz:

GOG'un Kara Cuma'ya özel indirimlerine baktığımızda Witcher 3'ün bütün indirilebilir içeriklerine de yer veren Game of the Year paketinin %60 indirimle 19.99 $ fiyatla satıldığını görüyoruz. Dead Space, Titan Quest, Dragon Age gibi klasikleşmiş oyunlarda da büyük indirimler mevcut. Bütün indirimleri görmek için GOG anasayfasını ziyaret etmenizde fayda var.

Daha önceden Bundle Stars olarak bilinen, sonradan Fanatical adını alan dijital oyun platformu da Kara Cuma indirimlerini başlatmıştı.