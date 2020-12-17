GOG Ücretsiz Oyun Dağıtıyor: Hemen İndirin!

Bu hafta biz oyuncular için oldukça güzel geçiyor. Bildiğiniz gibi Epic Games şirketinin dijital oyun mağazası üzerinden bugünden itibaren yıl sonuna kadar her gün bir oyunu ücretsiz olarak indirmeye sunacağını öğrenmiştik. Bunun üzerinden çok geçmeden, Ubisoft da hafta oyunca ücretsiz oyun ve oyun içeriklerini dağıtacağını açıklamıştı. Şimdi ise bu ikiliye CD Projekt RED dahil oldu. GOG ücretsiz oyun dağıtıyor ama bunun için sınırlı bir süreniz var. Öyle ki 19 Aralık 2020 Cumartesi günü TSİ 17:00 sonrasında Prison Architect yeniden ücretli olacak. Detaylar haberimizde.

GOG Ücretsiz Oyun Fırsatını Kaçırmayın!

Hapishane kurma ve işletme oyunlarına ilgi duyuyorsanız, Prison Architect ilginizi çekebilir. 2015 yılı içerisinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuş ve sonraki yıllarda da Xbox 360, mobil cihaz ve Switch kullanıcıları ile buluşmuştu.

On saatlik senaryo boyunca, dünyanın en azılı mahkumlarını tutacağınız bir cezaevi tasarlayacak ve zamanla bu cezaevini kişiselleştirerek geliştirmek durumunda olacaksınız. Bu süreçte silahlı gardiyan, psikolog, doktor, avukat ve muhbirlerden oluşan birinci sınıf personel kadronuz da olacak. Bu kadro ile cezaevinizi daha güvenli hale getirebileceksiniz.

Oyunda genel olarak kaynak yönetimi konusunda olabildiğince iyi olmanız gerekiyor ve mahkumları da fazla kısıtlamamalısınız. Aksi takdirde, su baskını, yangın, hatta kavga veya geniş çaplı bir isyan ile de karşı karşıya kalmanız kaçınılmaz olacak.

Dahası ise, yaptığınız hibe başvuruları ile hükümet desteğini de arkanıza alabiliyorsunuz. Bu sayede, yollanan fonlar ile hastalık ve çete faaliyetler daha başka tehditlerin önüne geçebilmek dava takibi yapabilmek de mümkün oluyor.

Prison Architect oyununda ana senaryonun yanı sıra Kaçış ve Korumalı Alan modları da bulunuyor. Çok oyunculu olarak da oynayabileceğiniz bu Kaçış modunda, tercihen kendi hapishaneniz veya diğer oyuncuların hapishanelerinden firar etmeye çalışacaksınız. Korumalı Alan modunda ise hiçbir sınırlama olmadan hapishanenizi genişletmeye çalışacaksınız.

GOG Kış İndirimlerini Kaçırmayın

Son olarak, GOG üzerinde Kış İndirimleri de başladı. 16 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek olan kampanyada, üç bin üç yüzden fazla oyun ve içerikte % 91’e varan tasarruflar sizi bekliyor. Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.