GOG, Ücretsiz Oyun Dağıtıyor: Hemen Kütüphanenize Ekleyin!

Geride bıraktığımız iki haftalık süreçte, Epic Games Store sayesinde kütüphanelerimize ondan fazla ücretsiz oyunu eklemiştik. Yarın bu programın sonuna geleceğiz ve gözlerimizi yeni yılda verilecek olanlara çevireceğiz. Ancak 2020 yılının şu son günlerinde, Epic Games Store haricindeki başka dijital PC oyunu mağazalarının da ücretsiz oyunlar verdiğini görmüştük. GOG, bunların bir başkası oldu. GOG, ücretsiz oyun dağıtıyor: Metro: Last Light Redux.

GOG, Polonya menşeli stüdyonun kendisine ait bir dijital satış platformu oluyor. Her ne kadar eski oyunlar için kaynak olarak yola çıkılmış olsa da, zaman içerisinde oyuncular için iyi bir alternatif haline gelinmişti. Çok geçmeden de GOG Galaxy ile gelişme kaydedilmeye devam edilmişti. 2014 yılında faaliyete geçen GOG Galaxy, Epic Games, PlayStation, Steam, Uplay ve Xbox mağazalarındaki oyunlarınızı görmenizi sağlayan bir uygulama oluyor.

GOG Ücretsiz Oyun Fırsatını Kaçırmayın!

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Metro 2033 Redux Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak dağıtılmıştı. Eğer hikayeyi devam ettiren Metro: Last Light ile bütünlük sağlansın istiyorsanız, CD Projekt RED mağazasından Redux versiyonunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ancak bunun için sınırlı bir süreniz var. Öyle ki bahsi geçen teklif 1 Ocak 2021 Cuma günü TSİ 17:00 sıralarında sona erecek.

Metro: Last Light Konusu

Metro 2033 oyunun hikayesine göre Artyom karakterinin rolündeyiz. 2013 yılında yaşanan bir nükleer savaş, dünyada büyük bir tahribata yol açıyor ve milyarlarca yaşam son buluyordu. Hayatta kalmayı başaranlar ise yeraltına sığınmak durumunda kalıyorlardı. Bu olaylardan yirmi yıl sonra yani 2033 yılında, hayatta kalmayı başaranların sığındığı Kuzey istasyonu Dark Ones adı verilen gizemli bir yaratık türünün istilası altındaydı. Artyom olarak sizin amacınız ise hayatta kalmayı başaranları yaklaşmakta olan korkunç bir tehdit hakkında uyarmaktı ve bunun yolu da metro sisteminin kalbine inmekten geçiyordu.

Metro: Last Light ise Metro 2033’te kalınan yerden devam ediliyor. 2034 yılında geçen oyunda, insanlıktan geriye kalanlar hem dışarıdan hem de içeriden istila altındadır. Ne var ki istasyon şehirler bir arada durmak yerine D6’nın askeri mahzenlerinde bulunan kıyamet günü cihazının peşine düşmüştür. İnsanlığı yeryüzünden silecek olan iç savaş patlak vermek üzereyken, Artyom olarak siz ise hayatta kalmanın anahtarı rolünde olacaksınız.

Oyunun Redux versiyonu, Spartan ve Survival olmak üzere iki farklı oynayış stilinin yanı sıra yayınlanan tüm indirilebilir içerikler, Ranger modu ve 60 FPS desteği ile geliyor.