GOG ücretsiz oyun dağıtıyor. Ubisoft Paris Studio tarafından geliştirilmiş olan orijinal XIII ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ancak bunun için sınırlı bir süreniz var. Haliyle bugünden tezi yok, kütüphanenize ekleyin. Detaylar haberimizde.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yeniden yapım XIII satışa sunulmuştu. Ne var ki orijinal oyundaki havanın bozulması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Hatta bazı incelemelerde “Orijinalini oynayın, o daha iyi.” tarzı söylemlerde bile bulunulmuştu. İşte orijinal oyunu henüz oynamamış, her ne kadar pahalı denebilecek seviyede olmamasına rağmen denemeden de satın almayı istemeyen oyunculara gün doğdu diyebiliriz.

GOG Ücretsiz Oyun Fırsatını Kaçırmayın!

2003 yılında satışa sunulmuş olan XIII, oyuna adını veren bir karakterin başından geçenleri anlatıyor. Hikayeye göre Amerikan başkanı bir suikast sonucu öldürülüyor. Siz de baş şüpheli konumuna düştüğünüz için CIA, FBI ve tehlikeli katiller çetesi peşinize düşüyorlar.

Yönettiğimiz karakterimiz ise hafıza kaybı ile mücadele ettiği için, kim olduğu dahil hiçbir şeyi hatırlamıyor. Güvenebileceği hiçbir kimse olmadığı için, tek başına ve elindeki çelik kasa anahtarından, vücudundaki gizemli bir dövmeden ve silahından başka hiçbir şeyi yok. Yapması gereken şey ise, hafızasını kaybetmiş bir halde Brighton plajında uyandıktan sonra, otuz dört bölümden oluşan hikaye örgüsünde adını temize çıkartmak, yaşananların ardındaki esrar perdesini aralamak ve Amerikan başkanını öldüren suikastçıyı yakalamak.

Çizgi-film görselliğinin çizgi-roman tarzı hikaye anlatımı ile buluştuğu ve David Duchovny ve Adam West gibi ünlü aktörlerin seslendirme yaptıkları XIII, casusluk hikayesini hızlı tempolu bir aksiyon ile sunarak sizlere son derece keyifli anlar yaşatacağını söyleyebiliriz. Eğer bu oyuna ücretsiz olarak sahip olmak istiyorsanız, 1 Nisan 2021 Perşembe günü TSİ 16:00’a kadar zamanınızın olduğunu söyleyelim. Bu tarihten önce buradan kütüphanenize eklerseniz, kalıcı olarak sizin olacak ve istediğiniz zaman oynayabileceksiniz.

XIII için yayınlanmış olan fragmana ve sistem gereksinimlerine aşağıdan bakabilirsiniz.

XIII Sistem Gereksinimleri