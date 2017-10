GOG Üzerinde Stronghold HD ve A.D. 2044 Oyunları Bedava!

Witcher oyunlarını geliştiren CD Projekt'in dijital oyun platformu GOG üzerinde kısa süreliğine bedava oyun fırsatı var. Bu yazıyı hazırladığımız andan itibaren 30 saat devam edecek kampanyada 2 farklı oyun ücretsiz olarak dağıtılıyor. Kampanya boyunca Stronghold HD ve A.D. 2044 oyunlarını GOG kütüphanenize eklerseniz bu oyunlara kalıcı olarak sahip oluyorsunuz.

GOG üzerinde daha önceden de benzer kampanyalara denk gelmiştik. Yeni kampanyada ücretsiz dağıtılan oyunlardan olan Stronghold HD bir hayli başarılı bir kale inşa etme ve yönetme oyunu. Steam üzerinde iyi yorumlar almış olan Stronghold HD, 2001 yılında yayınlanmış bir oyun olsa da halen oynanabilecek kalitede. Strateji oyunlarının grafikleri yıllar geçse de tatmin edici kalitede kalabiliyor. Eğer Orta Çağ'da kendi kalenizin hükümdarı olmak isterseniz bu başarılı oyunu kaçırmayın.

A.D. 2044 ise bir hayli sıradışı bir point & click macera oyunu. 2044 yılında geçen bir alternatif dünya senaryosuna yer veren oyunda erkek medeniyetinin yok olmanın eşiğinde olduğuna tanık oluyoruz. Genetik mühendisliğindeki ilerlemeler nedeniyle insanların üremesi için erkeklerin katılımına gerek kalmıyor. Kadınlar ise bu şartlar altında son savaşlarını vererek dünyayı istedikleri gibi şekillendirmeye karar veriyor. Buna ek olarak kadınlar, sadece erkekleri öldürebilen yeni bir lazer silahına sahipler. Geriye kalan az sayıdaki erkek ise biyonik kliniklerde kadın klonlarına dönüştürülüyor. İşler yeterince karışık değilmiş gibi asi bir feminist de bir miktar nükleer savaş başlığını çalıyor ve global bir nükleer savaş başlatmaya yelteniyor. Biz ise bütün bu olayların arasında hayatta kalmaya çalışan son normal erkek olarak oyuna dahil oluyoruz. Bolca zorlu bulmaca içeren oyun ilginç hikayesiyle dikkat çekmekte.

Oyunları ücresiz olarak GOG hesabınıza eklemek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Site üzerinde GOG hesabınızla oturum açtıktan sonra yeşil "GET IT HERE" tuşuna tıklamanız yeterli. Oyunları bilgisayarlarınıza indirmek için GOG Galaxy masaüstü yazılımına ihtiyaç duyacaksınız, bu yazılımı da aşağıdaki bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz: