GOG Yaz İndirimleri Başladı! İşte İndirimdeki Oyunlar

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte oyun dünyası da hareketlenmeye başladı. Özellikle Steam Yaz İndirimlerinden önce oyuncuların dikkatini çekmeyi başaran GOG'da birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler yer alıyorken aynı zamanda bazı oyunlarda ücretsiz hale gelmiş durumda.

Her zaman Steam ile yarış içerisinde olan ve kendi oyuncu kitlesini elinde tutan GOG, yaz indirimlerini erken başlatmayı tercih etti. Yüzde 90'a yaklaşan indirimler sayesinde popüler birçok oyunu kar ederek almanız mümkün, aynı zamanda GOG üzerinde para harcadığınızda, belirli oyunları ücretsiz olarak açma şansına da sahipsiniz.

Belirli seviyelerdeki satın alımlarda ücretsiz oyun sunan GOG'da örneğin 5 dolar harcarsanız, Sunless Sea isimli oyunu ücretsiz edinebiliyorsunuz. Veya 20 dolar harcarsanız, RIME'nin ücretsiz bir kopyasına erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu tarz fırsatlar ile oyuncuların aklını çelmek isteyen GOG'da maalesef TL para birimi olarak yer almıyor. Eğer oyun satın alacaksınız, kur hesaplamalarını yapmayı unutmayın. Ayrıca GOG'da şu anda Xenonauts isimli oyunun ücretsiz olduğunu belirtmek gerekiyor.

18 Haziran tarihine kadar devam edecek olan Yaz İndirimlerindeki bazı oyunları aşağıya listeledik. Ancak yine de tüm oyunlara bakmak ve ücretsiz olan Xenonauts'ı almak isterseniz buraya tıklamanız yeterli olacak.

GOG'da İndirime Giren Bazı Oyunlar