Gök Bilimciler, Evrendeki En Yaşlı Yıldızlardan Birini Keşfetti

Sonsuz uzay okyanusunun ufacık bir parçası olan insanoğlu, içinde yaşadığı evreni keşfetmeye devam ediyor. Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden gök bilimciler, Samanyolu Galaksisi'nden yaklaşık 35 bin ışık yılı uzaklığında şu ana kadar keşfedilen en eski yıldızlardan birini tespit etti.

AA’nın Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanan araştırmadan aktardığı bilgilere göre astronomlar, evrendeki en yaşlı yıldızlardan bir tanesini keşfetti.

Araştırma ekibinden Avustralya Ulusal Üniversitesinde görevli gök bilimci Thomas Nordlander, söz konusu yıldızın Big Bang’ten yalnızca birkaç yüz milyon yıl sonra oluştuğunu belirtti.

Artık sönme aşamasına girmiş olan yıldızın Güneş’ten 1,5 milyon kat daha az demir oranına sahip olduğunu söyleyen Nordlander, yeni yıldızdaki demir oranını "olimpik bir yüzme havuzundaki bir damla su" şeklinde tanımladı.

Galakside daha önce keşfedilen en az demir içeriğine sahip yıldızda, Güneş'ten 11 bin 750 kat daha az demir bulunuyordu.

Bilim insanları, evrenin ilk aşamasında yıldızların metal oranlarının sıfır olduğunu, ilk yıldızların hidrojen ve helyumdan oluştuğunu düşünüyor.

Çok büyük, çok sıcak ve kısa ömürlü oldukları tahmin edilen ve “Population III" nesli olarak adlandırılan bu yıldızlar henüz keşfedilebilmiş değil.