Gök Bilimciler Kara Delikleri Tespit Etmek İçin Yardımınızı İstiyor

Kara delikler, evrendeki en akıl almaz nesnelerden bazılarıdır. O kadar yoğunlar ki, olay ufkunu geçen hiçbir şey, hatta ışık bile kendisinden kaçamaz. Kara deliğin kendisini görmek imkansız olduğu için isimlerini de buradan alıyorlar. Neyse ki araştırmacılar için birçok karadeliğin çevresinde toz ve gaz gibi maddeler bulunuyor ve bu malzeme bir kara deliğe düştüğünde, kara deliği bulmalarını sağlayan X-ışınları patlamaları yayılıyor.

Ama elbette bu her kara delik için geçerli değil. Bazıları herhangi bir madde ile etkileşime girmiyor, yani X-ışınları yaymıyorlar ve bulunması çok daha zor. Şimdi, bir gönüllü bilim projesi, halkı bu "gizli" kara delikleri aramaya yardım etmeye davet ediyor.

Kara Delik Avcıları adı verilen proje, muazzam yer çekimlerinin geride bıraktığı kara deliklerin konumlarına dair ipuçları arıyor. Kara delikler çok yoğun oldukları için çok güçlü yer çekimi vardır ve bu güçlü yer çekimi uzay-zamanı büker. Bu, arkalarındaki yıldızlardan gelen ışığı bükerek ışığı kısa bir süreliğine daha parlak hâle getirir.

Gönüllü Kara Delik Avcıları Aranıyor

Gönüllü bilim insanları, grafik verilerinde yıldızlardan gelen bu parlaklık zirvelerini aramaya davet ediliyor. Kısa bir eğitim, bir grafikte ne aradığınızı açıklıyor, ardından bir kara deliğin varlığını gösterebilecek grafikleri sınıflandırmanıza yardımcı olmak için serbest bırakılıyorsunuz.

Yardımcı liderlerden Adam McMaster'a göre proje, gök bilimcilerin gelecekteki çalışmalar için önemli kara delikleri belirlemelerine yardımcı olabilir:

"Kara Delik Avcıları projesinde ne bulacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Aradığımız kara delikler kesinlikle var olmalı ancak henüz bulunamadı. Araştırmamız, yıldızların etrafında sessizce dönen kaç tane kara deliğin olduğuna dair ilk ipuçlarını vermeli ve sonunda bu tür sistemlerin nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olmalı. Onları bulmak çok büyük bir görev ve tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil, bu yüzden internete erişimi olan herkesin astronomi hakkında ne kadar bilgi sahibi olurlarsa olsunlar dâhil olabilmeleri harika."

Kara Delik Avcıları proje sayfasına giderek siz de ava katılabilirsiniz.