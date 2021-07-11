Dünya'ya Düşmüş Gök Taşları Drone ile Aranacak

Gök taşları drone arama sistemiyle bulunacak. ABD'li araştırmacılar otonom drone ve makine öğrenimi kullanarak meteoritleri toplamak istiyor.

Büyük gök taşlarını (veya kraterleri) Dünya'ya ulaştıktan sonra bulmak nispeten kolaydır, ancak daha küçük olanlar genellikle gözden kaçar. Bilim adamları bunların yüzde 2'sinden daha azını kurtarmayı başarır.

Ancak yeni bir proje sayesinde gök taşı bulması için otonom drone kullanmak mümkün olabilir. Universe Today, araştırmacıların, erişilemeyen çarpma bölgelerindeki küçük gök taşlarını bulmak için makine öğrenimini kullanan otonom dronlara sahip bir sistem geliştirdiğini bildiriyor.

Gök taşları drone arama sistemiyle bulunacak

Teknoloji, hem çevrim içi görüntülerden hem de ekibin koleksiyonundan bulunan çekimlerden eğitim görüntülerine dayalı olarak gök taşlarını tanımak için sinir ağlarının bir karışımını kullanıyor. Bu, yapay zekanın farklı şekiller ve arazi koşullarında uzay kayaları ile sıradan taşları ayırt etmesine yardımcı oluyor.

Otonom drone sistemi, ABD'nin Nevada eyaletindeki Walker Gölü yakınlarına düşen şüpheli gök taşı alanında test edildi. Teknolojiden gelen ilk arama sonuçlarına göre, yapay zeka kusursuz bir şekilde çalışmıyor. Bir test uçağı, özel olarak yerleştirilen gök taşlarını doğru bir şekilde tespit ederken, yanlışlıkla sıradan taş da topladı. Yani robotik uçakların kendi başlarına doğru sonuçlar verecek kadar güvenilir olması biraz zaman alabilir.

"Yeni düşen meteorların kurtarılması, kaynak asteroit ailelerini belirlemek için kritik öneme sahiptir. Bununla birlikte, geçmişte ve devam eden meteor kamera ağlarında üçgenlenen meteorlardan çok az sayıda meteorun kurtarıldığı için, saçılmış alanlarda gök taşı parçalarının yerini belirlemek bir zorluk olmaya devam ediyor.

Makine öğrenimi ve otonom bir drone kullanılarak gök taşlarının yerinin belirlenmesinin otomatik hale getirilip getirilemeyeceğini inceledik. Drone'lar, geniş bir araştırma alanı üzerinde zeminin sistematik fotoğraflarını çekecek şekilde programlanabilir. Bu görüntüler, diğer birçok özelliğin yanı sıra sahadaki meteorları tanımlamak için bir makine öğrenimi sınıflandırıcısı kullanılarak analiz edilebilir."

Yine de, teknolojinin doğru olduğu kanıtlanırsa, uzay bilimi araştırmaları için önemli çıkarımları olabilir. Çünkü bilim adamlarının, bulamayacak kadar küçük veya çok uzak olan gök taşlarını tespit etmelerine ve potansiyel olarak kurtarmalarına yardımcı olacaktır. Bu da, gök taşı kaynaklarını saptamaya ve kayaların bileşimlerini tanımlamaya yardımcı olabilir. Basitçe söylemek gerekirse insansız hava araçları, insanlığın ayağına gelen kozmik enkaz anlayışındaki boşlukları doldurabilir.