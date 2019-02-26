Gökbilimciler, 300 Bin Uzak Galaksi Keşfetti

Gökbilimcilerden oluşan uluslararası bir ekip, Hollanda Radyo Astronomi Enstitüsü’nün radyo teleskop ağı LOFAR’ın gözlemleri sonucunda 300 bin uzak galaksiyi keşfetti.

Space.com ’un aktardığına göre,18 ülkeden 200’ü aşkın gökbilimci, uzak galaksilerin merkezinde bulunan dev kara deliklerden gelen sinyalleri saptamayı başardı.

Düşük frekanslı radyo dalgalarını tarayan LOFAR, bir galaksiden çıkan çok küçük ışımayı dahi tespit edebiliyor.

LOFAR Radyo Teleskobu

Gökbilimciler tarafından keşfedilen 300 bin uzak galaksinin, süper kütleli kara deliklerin nasıl oluştuğu ve büyüdüğü hakkında önemli bilgiler vermesi bekleniyor. Ayrıca galaksi-salkımları ve diğer birçok kozmik olayın daha iyi anlaşılması tahmin ediliyor.

Çalışmanın bulguları, "Astronomy & Astrophysics"in özel sayısında internet üzerinden yayınlandı.

Bununla birlikte, gökbilimciler çok uzaklarda yer alan bir galaksi keşfettiklerinde genellikle şu andaki uzaklığını değil, ışığının bize ne kadar sürede ulaştığını söylüyor. Yani, ışığı bize 12 milyar uzaklıkta ulaşan bir galaksi, şu anda bizden 30 milyar ışık yılı uzakta yer alıyor; ancak biz onun 12 milyar yıl önceki görüntüsünü görebiliyoruz.

AA



