Gökbilimciler, Evrenin Doğuşunu ve İlk Galaksilerin Oluşumunu Simüle Etti

Gökbilimciler, evrenin ilk evrelerinin şimdiye kadarki en ayrıntılı simülasyonunu yarattı. Simülasyon, yaklaşık 13 milyar yıl önce reiyonizasyon çağı olarak adlandırılan bir dönemde karanlığın içinden yayılan ilk ışığı gösteriyor.

Bu, hidrojen atomlarının iyonlaştığı, ışığın evrene yayılmasına izin verdiği ve en eski galaksilerin oluştuğu dönemdir. Bu dönem kaotik olması nedeniyle modellenmesi oldukça zor, bu da MIT, Harvard Üniversitesi ve Max Planck Astrofizik Enstitüsü'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen bu Thesan simülasyonunun oluşturulmasında karşılaştıkları zorluğa ışık tutuyor.

Büyük Patlama'dan 251 milyon yıl sonraki evreni gösteren bir Thesan simülasyonundan hareketsiz görüntü. Turuncu haleler, ilk galaksilerden gelen radyasyon patlamasını veya ışığı temsil ediyor.

Harvard Astrofizik Merkezi'nde astrofizikçi olan Rahul Kannan, "Çoğu astronomun deney yapacak laboratuvarları yok. Uzay ve zaman ölçekleri çok büyük, bu yüzden deney yapabilmemizin tek yolu bilgisayarlarda. Evrenin erken dönemlerinde olanları simüle etmek için temel fizik denklemlerini ve teorik modelleri kullanabiliyoruz." dedi. Ekip, 300 milyon ışık yılını kapsayan ve Büyük Patlama'dan sonraki ilk milyar yıl boyunca devam eden bu dönemin nasıl olabileceğine dair bugüne kadarki en ayrıntılı simülasyonu oluşturdu.

James Webb Uzay Teleskopu Zamanda Geriye Bakmamızı Sağlayacak

Çok uzun zaman öncelerden bahsettiğimiz için o döneme ait kanıtları gözlemlemek çok zor. Bununla birlikte James Webb Uzay Teleskobu (JWST) gibi yeni teleskoplar çok uzak galaksileri görebilecek ve ışığın bu mesafeleri kat etmesi zaman aldığından, bu galaksileri gözlemlemek âdeta zamanda geriye bakmak gibi. Araştırmacılar bu yeni teleskopların, simülasyonlarıyla karşılaştırabilecekleri verileri toplayabileceklerini umuyorlar.

Rahul Kannan "JWST gibi birçok teleskop, bu çağı incelemek için özel olarak tasarlandı. Simülasyonlarımız burada devreye giriyor, o dönemin gerçek gözlemlerini yorumlamamıza ve ne gördüğümüzü anlamamıza yardımcı olacaklar." dedi.