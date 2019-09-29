Gökbilimciler Olmaması Gereken Bir Gezegen Tespit Etti

Güneş sisteminin nasıl olduğunu hayal ettiğimizde Dünya'nın diğer gezegenleri izlemesi gereken bir model olduğunu varsayabiliriz. Ancak keşfedilen yeni bir yıldız bu yörüngenin dışında geziniyor.

Gökbilimciler tarafından keşfedilen GJ 3512, küçük bir yıldız ve Güneş kütlesinin sadece sekizde biri kadar. Tipik olarak yıldızlar, kendilerini yörüngeye alan gezegenlerden önemli ölçüde daha büyük olsa da bilim adamları GJ 3512'nin buna uymadığını söylüyor.

GJ 3512'ye yapılan gözlemlere göre Jüpiter'e veya Satürn'e benzeyen en az iki gaz kütlesi tarafından yörüngede döndüğü ortaya kondu. Büyük gezegenlerden biri Jüpiter'in kütlesinin yarısı kadarken bu gezegenin 214 günde bir yörüngeyi dolaştığı ifade edidi. Diğerinin ise bir yörüngeyi dört yılda tamamladığına inanılıyor.

GJ 3512 Yıldızı Nasıl Oluştu?

Gaz kütleleri tipik olarak küçük yıldızların etrafında görülmez ve ilk başta nasıl oluştukları bilinmez. Jüpiter gibi gezegenlerin gaz ve toz biriktiren, sonunda gaz bakımından zengin kürelere dönüşen kayalık çekirdek olduklarına inanılıyor.

GJ 3512 etrafındaki gaz kütleleri ise gaz ve tozların kayalık bir merkezi etrafında oluşmak yerine, zaman içinde kendi başlarına yığılmış olduğu düşünülüyor. Bakalım GJ 3512 hakkındaki araştırmalar ne gibi sonuçlar doğuracak, zamanla göreceğiz.