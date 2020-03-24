Gökçeada Belediyesi Evde Kalma Sözü Verene Netflix Hediye Edecek

Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19), kalabalık ortamlarda hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Bu sebepten dolayı yeni tip koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonunun yayılmasını önlemek için gerekmedikçe evden çıkılmaması gerekiyor.

Gökçeada Belediyesi’nden Evde Kalma Sözü Verene Netflix Hediyesi

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle belediyeler, vatandaşların evde kalmasını sağlamak için çeşitli kararlar alıyor. Çanakkale’ye bağlı Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü veren tüm vatandaşlarına Netflix aboneliği hediye edeceğini duyurdu. Gökçeada’da yaşayan vatandaşlar, ilgili telefon numarasını arayarak evde kalma sözü karşılığında Netflix aboneliği talep edebilir.

Gökçeada Belediyesi Başkanı Ünal Çetin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gökçeada Belediyesi olarak Koronavirüs mikrobunun yayılmasının önüne geçilmesi için gerekmedikçe evden çıkılmaması gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye ederek sizlere evinizde sinema, dizi, belgesel izleme fırsatı sunuyoruz. Haydi Gökçeada evde kal, sağlıklı kal” dedi.

Ülkemizdeki Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre Türkiye’de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Ülkemizde vaka sayısı 1529’a yükseldi.