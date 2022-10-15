Gökten Yağmur Yerine Baryum Yağan Gezegen Keşfedildi

Yaşanabilir ötegezegenler bulmak söz konusu olduğunda, bir sonraki büyük zorluk sadece ötegezegenleri tespit etmek veya yörüngelerine bakmak değil, atmosferlerini analiz ederek oradaki koşulların nasıl olabileceğini daha iyi anlamaktır. James Webb Uzay Teleskobu gibi yeni araçlar, ötegezegenlerin atmosferlerine bakmamıza ve gezegenin yüzey sıcaklığını, basıncını ve hava sistemlerini etkileyebilecek nelerden oluştuğunu görmemize olanak sağlıyor.

Şimdi, Şili'de bulunan yer tabanlı bir teleskop olan Avrupa Güney Gözlemevi'nin teleskobunu kullanan gökbilimciler, bir ötegezegen atmosferinde şimdiye kadarki en ağır elementi keşfettiler. WASP-76 b ve WASP-121 b adlı iki ultra sıcak gaz devini inceleyen araştırmacılar, atmosferlerinde baryum elementini tanımladılar.

İki Ultra Sıcak Gaz Devinde Baryum Bulundu

Bu iki gezegen, kendi yıldızlarına son derece yakın bir yörüngede dolanıyor ve bu nedenle 1.000 santigrat derecenin üzerine çıkabilen son derece yüksek yüzey sıcaklıklarına sahiptir. Gezegenlerden biri olan WASP-76 b'de bu öyle bir hâle geliyor ki gökten yağmur olarak baryum yağıyor ancak araştırmacılar, çok ağır olduğu için bu gezegenlerin atmosferlerinde yüksek baryum bulduklarına şaşırdılar.

Ortak yazar Olivier Demangeon, "Gezegenlerin yüksek yerçekimi göz önüne alındığında, baryum gibi ağır elementlerin atmosferin alt katmanlarına hızla düşmesini beklerdik." dedi.

Araştırmacılar, bu çok ağır elementin ötegezegen atmosferlerinde ortaya çıkmasına neyin neden olduğundan hâlâ emin değiller ancak bir değil iki tane tanımlanmış olması ilginç. Bu baryumun nereden geldiğini ve atmosferde nasıl bu kadar yüksek düzeyde kaldığını keşfetmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulacak.