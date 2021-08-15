Göktürk-1 Uydusu Karadeniz Sel Görüntülerini Paylaştı

Millî Savunma Bakanlığı, Göktürk-1'in çektiği Karadeniz sel görüntülerini paylaştı. Göktürk-1 adlı keşif uydusunun görüntüleri Kastamonu ve Sinop'u gösterdi.

2012 yılında uzaya fırlatılan Göktürk-1 adlı Türk uydusu, Dünya’dan yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki yörüngesinde görev yapmaya devam ediyor. Önemli veriler göndermeye devam eden uydu, bu kez de Kastamonu ve Sinop'u uzaydan görüntüledi.

T.C. Millî Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Karadeniz'in çeşitli bölgelerinde yaşanan sel felaketinin uydu görüntüleri ele alındı. Keşif Uydu Tabur Komutanlığına bağlı Göktürk-1 keşif uydusu tarafından çekilen görüntüleri selin etkilerini gözler önüne serdi.

Göktürk-1'den Karadeniz Sel Görüntüleri

"Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Keşif Uydumuz, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi." ifadelerini kullanan Millî Savunma Bakanlığı, bu görüntülerin arama ve kurtarma çalışmaları için kullanılacağına dikkat çekti.

Millî Savunma Bakanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Keşif Uydumuz, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi. Çekilen görüntüler arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı." ifadelerine yer verdi.

Millî Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan selin etkileri ortaya kondu. Ayrıca bu paylaşımların Göktürk-1 keşif uydusu tarafından 13 Ağustos'ta çekildiği kaydedildi.

Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Keşif Uydumuz, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi. Çekilen görüntüler arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı. #MSB #TSK pic.twitter.com/hsjLro1Bxj — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2021

Türkiye'nin çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık gibi alanlarda uydu görüntüsü ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde karşılayan Göktürk-1, Dünya’nın her yerinden görüntü alabiliyor ve iletişim konisi içinde bu görüntüleri merkeze aktarabiliyor.

Göktürk-1 uydusu Türkiye'nin geleceğe yönelik askeri optik gözlem uyduları için son derece önemli bir eleman. Uydu, askeri ve jeopolitik olarak yeni bir dönemi ifade ediyor. Bu projeyle stratejik olarak kazanılan yetenek ve bilgi birikiminin yeni nesil gözetleme uyduları için yol gösterici olacağı düşünülüyor.

TSK'nın hedef istihbaratı ile sayısal ve coğrafi veri ihtiyaçlarını da karşılayan uydu, oldukça yüksek hızlı bir veri haberleşmesine sahip. Göktürk-1 bu sayede yaklaşık 640 kilometrelik bir şeridin görüntüsünü tek geçişte indirebiliyor. Uydu, Dünya etrafındaki bir tam turunu ise yaklaşık olarak 98 dakikada tamamlıyor.