Göktürk-2’den Mekke ve Medine Görüntüleri

Türkiye'nin uydusu GÖKTÜRK-2, Dünya’yı yaklaşık 700 kilometre uzaktan görüntüledi. Uydu, müslümanların kutsal toprakları Mekke ve Medine üzerinden de geçerek yeni görüntüler elde etti.

2012 yılında uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2 adlı Türk uydusu, Dünya’dan yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki yörüngesinde görev yapmaya devam ediyor. Önemli veriler göndermeye devam eden uydu, bu kez de Mekke ve Medine’yi uzaydan görüntüledi.

Dünya üzerinde görevine devam eden ve yörüngesinde altıncı yılını tamamlayan GÖKTÜRK-2, 9 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 tarihlerinde kutsal topraklar Mekke ve Medine’ye ait yeni görüntüler paylaştı.

Türkiye'nin çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık gibi alanlarda uydu görüntüsü ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde karşılayan GÖKTÜRK-2, Dünya’nın her yerinden görüntü alabiliyor ve iletişim konisi içinde bu görüntüleri merkeze aktarabiliyor.

TSK'nın hedef istihbaratı ile sayısal ve coğrafi veri ihtiyaçlarını da karşılayan uydu, oldukça yüksek hızlı bir veri haberleşmesine sahip. GÖKTÜRK-2 bu sayede yaklaşık 640 kilometrelik bir şeridin görüntüsünü tek geçişte indirebiliyor. Uydu, Dünya etrafındaki bir tam turunu ise yaklaşık olarak 98 dakikada tamamlıyor.