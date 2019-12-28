Gökyüzündeki En Parlak 4. Yıldız Her An Patlayabilir

Evren sürekli olarak süpernova patlamaları ile karşı karşıya geliyor. 10 milyon yaşında olan kızıl dev Betelgeuse ise bunlardan belki de en tehlikelisi. İşte dünya yaşamını etkileyecek olayın detayları.

Yarıçapı, Güneş'inkinden 900 kat daha fazla olan Betelgeuse, evrendeki büyük yıldızlardan bir tanesi. Ancak Dünya'dan 640 ışık yılı uzakta olduğu için şanslıyız. Bilim insanları tarafından yapılan gözlemler sonucunda bu yıldızın yüzeyinde bazı ışık sönmeleri tespit edildi. Bu ışık sönmeleri, yıldızın süpernova patlaması yaşamak üzere olduğunu gösteriyor.

En parlak yıldızın patlaması çok geç görülebilecek

Güneş'in kütlesinden 20 kat daha ağır olan ve 10 milyon yaşındaki bu yıldız, kısa bir süre içerisinde süpernova patlaması ile yok olacak. Bu durum Dünya'yı da etkileyebilir.

Bilim insanları tarafından yapılan tahminlere göre bu yıldız yaklaşık olarak 100 bin yıl sonra süpernova patlaması yaşayacak. Eğer bu yıldız Güneş sisteminin içerisinde olsaydı en yakınındaki 4 gezegeni yutardı. Muhtemelen bunlar içerisinde Dünya gezegeni de yer alırdı. Bir süpernova patlaması sonucunda Güneş'in parlaklığının 100 milyon katı daha büyük bir parlaklık ortaya çıkabilir.

Bu yıldız uzakta olduğu için Dünya pek etkilenmeyecek gibi görünüyor. Ancak yine de ilerleyen zamanlarda nelerin değişeceğini bilim insanları kestiremiyor. Sizce bu yıldızın süpernova patlaması, Dünya'yı nasıl etkileyebilir? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.