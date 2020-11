Golden Joystick Awards 2020 Kazananları Belli Oldu

GamesRadar+ sponsorluğunda Golden Joystick Awards oylamaları 2 Kasım 2020 tarihinde sonuçlanmıştı. Yapılan sayımlar sonucunda Golden Joystick Awards 2020 kazanları bugün itibarıyla belli oldu. İşte kazananlar!

İlk olarak 1983 yılında düzenlenen Golden Joystick Awards, bu sene otuz sekizinci ayağıyla yoluna devam etti. Başta İngiltere içinde düzenlenmiş olsa da, sonradan dünya genelinde bir oylama yapılabilir olmuştu. Bununla birlikte, kazananların belirlendiği oylamalar tamamıyla oyuncular tarafından yapılıyor.

Golden Joystick Awards 2020 Kazanları Detayları

Toplamda yirmi dört farklı kategorinin bulunduğu ödül töreninde, The Last of Us Part II’nin gövde gösterisi yaptığını görebiliyoruz. Her ne kadar yaşanan sızıntı sonrasında ortalık ayağa kalmış ve beraberinde gelen tartışmalar oyunun çıkışı sonrasında da devam etmiş olsa da, devam oyununun Yılın Oyunu, Yılın PlayStation Oyunu, En İyi Hikaye Anlatımı, En İyi Görsel Tasarım ve En İyi Ses olmak üzere birçok kategoride en iyisi olmayı başarması ile oyuncuların gönlünde önemli bir yere sahip olduğunu görebiliyoruz. Hatta bununla kalmayıp, Naughty Dog’a da Yılın En İyi Stüdyosu ödülünü de kazandırmış.

The Last of Us Part II dışında Fall Guys, Hades ve Minecraft da ikişer ödül alarak gecenin öne çıkan oyunları arasında yerlerini aldıkları tüm Golden Joystick Awards 2020 kazananları şu şekilde: