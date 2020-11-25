Golden Joystick Awards 2020 Kazananları Belli Oldu

GamesRadar+ sponsorluğunda Golden Joystick Awards oylamaları 2 Kasım 2020 tarihinde sonuçlanmıştı. Yapılan sayımlar sonucunda Golden Joystick Awards 2020 kazanları bugün itibarıyla belli oldu. İşte kazananlar!
İlk olarak 1983 yılında düzenlenen Golden Joystick Awards, bu sene otuz sekizinci ayağıyla yoluna devam etti. Başta İngiltere içinde düzenlenmiş olsa da, sonradan dünya genelinde bir oylama yapılabilir olmuştu. Bununla birlikte, kazananların belirlendiği oylamalar tamamıyla oyuncular tarafından yapılıyor.
Golden Joystick Awards 2020 Kazanları Detayları
Toplamda yirmi dört farklı kategorinin bulunduğu ödül töreninde, The Last of Us Part II’nin gövde gösterisi yaptığını görebiliyoruz. Her ne kadar yaşanan sızıntı sonrasında ortalık ayağa kalmış ve beraberinde gelen tartışmalar oyunun çıkışı sonrasında da devam etmiş olsa da, devam oyununun Yılın Oyunu, Yılın PlayStation Oyunu, En İyi Hikaye Anlatımı, En İyi Görsel Tasarım ve En İyi Ses olmak üzere birçok kategoride en iyisi olmayı başarması ile oyuncuların gönlünde önemli bir yere sahip olduğunu görebiliyoruz. Hatta bununla kalmayıp, Naughty Dog’a da Yılın En İyi Stüdyosu ödülünü de kazandırmış.
The Last of Us Part II dışında Fall Guys, Hades ve Minecraft da ikişer ödül alarak gecenin öne çıkan oyunları arasında yerlerini aldıkları tüm Golden Joystick Awards 2020 kazananları şu şekilde:
- En İyi Hikaye Anlatımı - The Last of Us Part II
- En İyi Çok Oyunculu Oyun - Fall Guys
- En İyi Görsel Tasarım - The Last of Us Part II
- En İyi Oyun Genişlemesi - No Man's Sky: Origins
- Yılın Mobil Oyunu - Lego Builder's Journey
- En İyi Ses - The Last of Us Part II
- En İyi Bağımsız Oyun - Hades
- Halen Oynanan - Minecraft
- Yılın Stüdyosu - Naughty Dog
- Yılın eSpor Oyunu - Call of Duty: Modern Warfare
- En İyi Yeni Yayıncı - iamBrandon
- En İyi Aile Oyunu - Fall Guys
- En İyi Oyun Topluluğu - Minecraft
- En İyi Oyuncu (Rol) - Sandra Saad (Kamala Khan)
- Atılım Ödülü - Innersloth (Among Us)
- Üstün Katkı - Oyun Endüstrisi
- Yılın PC Oyunu - Death Stranding
- En İyi Oyun Donanımı - NVIDIA GeForce RTX 3080
- Yılın PlayStation Oyunu - The Last of Us Part II
- Yılın Xbox Oyunu - Ori and the Will of the Wisps
- Yılın Nintendo Oyunu - Animal Crossing: New Horizons
- En Fazla İstenen Oyun - God of War: Ragnarok
- Eleştirmenin Seçimi - Hades
- Nihai Yılın Oyunu - The Last of Us Part II
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