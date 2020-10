Golden Joystick Awards 2020 Oylamaları Başladı!

Gamesradar sponsorluğunda düzenlenen The Golden Joystick Awards 2020 için oylama süreci başladı. Oy verilecek toplamda 18 farklı kategorinin bulunduğu Golden Joystick Awards'ta bu yıl en iyi aile oyunu ve en iyi oyun topluluğu olmak üzere iki yeni kategori daha eklendi. 2020 yılının enlerinin seçileceği oylama, oyuncuların seçimine oldukça kısa bir süreliğine sunuldu. İşte oylama ile ilgili ayrıntılar!

Golden Joystick Awards 2020 İçin Oy Nasıl Kullanılır?

38. kez düzenlenecek olan Golden Joystick Awards'ta bu yıl birbirinden farklı kategorilerde birbirinden farklı adaylar yer alıyor. Oylamanın her kategorisinde 8 oyun bulunuyor. Hitman 3, Halo Infinite, Fall Guys, Hitman 3, Minecraft, Star Wars Jedi: Fallen Order, The Last of Us: Part II, Pokemon GO ve Fortnite gibi video oyunlarının olduğu oylamada oyuncular kategori başına yalnızca bir video oyunu seçebiliyor.

Gamesradar'ın sponsorluğunda düzenlenen Golden Joystick Awards'ta oy kullanmak için oy verme sayfasına gitmek ve "Start voting" butonuna tıklamak yeterlidir. Oylama sürecini başlattıktan sonra kategori başına listelenen video oyunlarını seçmeye başlayabilir ve size göre en iyisi olan video oyununu işaretleyebilirsiniz. Video oyunlarını oylamak için hesap oluşturma gibi bir zorunluluk da bulunmuyor. 2 Kasım 2020'de bitecek olan oylamada yer alan kategorileri aşağıdan öğrenebilirsiniz.

• En İyi Ses

• En İyi Oyun Topluluğu

• En İyi Aile Oyunu

• En İyi İndirilebilir İçerik (DLC)

• En İyi Oyun Donanımı

• En İyi Çok Oyunculu Oyun

• En İyi Hikaye Anlatma

• Yılın En İyi E-Spor Oyunu

• Yılın En İyi Mobil Oyunu

• Yılın En İyi Nintendo Oyunu

• Yılın En İyi PC Oyunu

• Yılın En İyi PlayStation (PS) Oyunu

• Yılın En İyi Xbox Oyunu

• Hala Oynanan Oyun

• Yılın En İyi Stüdyosu

• En Çok İstenen Oyun