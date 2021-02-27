Gölge ve Kemik Fragmanı Yayımlandı! İşte Yayın Tarihi

Gölge ve Kemik fragmanı paylaşıldı. Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, yeni fantastik dizisinin yayın tarihini ve konusunu da açıkladı. Yayın tarihi başta olmak üzere yeni Netflix dizisine ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Gölge ve Kemik Fragmanı Yayında

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan dijital yayın hizmeti, içerik kütüphanesine yeni yapımlar eklemeye devam ediyor. Dijital platform, fantastik türündeki Gölge ve Kemik (Shadow and Bone) isimli dizinin fragmanını yayımladı. Yayımlanan fragman, izleyiciler tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı. 2 dakika 40 saniye uzunluğundaki fragman, dizi hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor.

Kullanıcılar tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlanan yapımın başrol oyuncu kadrosunda Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey) ve Ben Barnes (General Kirigan) yer alıyor. Dizinin çekimleri Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam ediyor.

Shadow and Bone, Leigh Bardugo'nun aynı adlı romanından uyarlandı. Başarılı yazar Bardugo'nun söz konusu romanı, dünya genelinde üç milyondan fazla satmayı başardı. Shadow and Bone isimli yapım, Alina Starkov isimli yetim bir askerin savaşta mağlup olan ülkesini kurtarabilecek özel bir gücünü keşfetmesiyle başlıyor. Karanlıklar Diyarı'nda meydana gelen tehdidin artmasıyla beraber Starkov, Grisha isimli seçkin büyülü asker ordusuna katılır.

Alina Starkov, özel gücünü geliştirmek için büyülü asker ordusunda mücadele verir. Starkov, ordudayken müttefiklerin ve düşmanların bir olabileceğini ve dünyadaki hiçbir şeyin aslında göründüğü gibi olmadığını anlar. Merakla beklenen yapımın Netflix sayfasının tanıtım yazısında şu ifadeler yer alıyor:

"Uğursuz güçler, yaşadığı dünyayı birleştirebilecek sihirli bir gücü ortaya çıkaran genç bir askere komplo kurar."

Gölge ve Kemik Yayın Tarihi

Sabırsızlıkla beklenen yeni Netflix dizisi, 23 Nisan 2021 tarihinde yayımlanacak. İlk sezon 8 bölümden oluşacak ve her bölümün ortalama süresi 1 saat uzunluğunda olacak. 2 dakika 40 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

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