Gölgelerin Gücü Adına: Otonom Araçlarda Yeni Sistem

Otonom araçlarda sürekli olarak yeni sistemler deneyen bilim insanları mükemmele ulaşmak istiyor. MIT mühendisleri tarafından geliştirilen gölge odaklı sistem sayesinde, otonom araçlar daha az hata yapacak.

Tesla şirketi her ne kadar otonom araçlarda güvenliğin üst seviyelere gelmeye başladığını söylese bile birçok ülkede otonom araçlar nedeniyle kaza haberleri gelmeye devam ediyor. MIT mühendisleri, otonom sistemlerin güvenliğini artırmak için otonom araçların gölgeler aracılığıyla çok daha hassas olmalarını sağladı.

Otonom araçlar gölgeleri net algılayabilecek

Uluslararası Akıllı Robotlar ve Sistemler Konferansı’nda çok daha kapsamlı bir şekilde tanıtılacak olan bu yeni sistemde araç gölgeyi fark ettiği andan itibaren tepki vermeye başlıyor.

Yapılan iç mekan deneylerinde otoparkta bulunan bir otonom araç hareket halindeyken köşeden herhangi bir insanın dönmesi sağlandı. Otonom araç bu insanın yarattığı gölgeyi fark etti ve yavaşladı. Böylece aracın herhangi bir kaza yapmaması sağlanmış oldu. ShadowCam adı verilen bu sistem, şimdilik kapalı ortamlarda denendi ve gerçekten de başarılı oldu.

Bugün sistem sayesinde araçlar nesneleri sabit veya dinamik olarak ayırabiliyor. Böylece bazen yavaşlıyor bazen de hızlanabiliyor. Peki sizce otonom araçlarda gölge yöntemi geleceğin en çok tutulan sistemi olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.