Gollum Temalı Yüzüklerin Efendisi Oyunu Geliyor

Kısa bir süre Yüzüklerin Efendisi romanlarının oyun haklarını satın alan Daedalic Entertainment, bir süredir yeni oyun üzerinde çalışıyordu. Yakın zaman önce ortaya çıkan bilgilerde yeni oyunun The Lord of the Rings Gollum olabileceği iddia edildi.

Dünyanın en çok takip edilen fantastik dünyalarından biri olan Yüzüklerin Efendisi, kitaplarıyla yakaladığı başarıyı beyaz perdeye taşımış ve tam bir fenomene dönüşmüştü. Filmlerin ardından piyasaya sürülen The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth gibi strateji oyunları çok sevilirken, son birkaç yıldır yapılan Middle-Earth: Shadow of Mordor ve Middle-Earth: Shadow of War isimli yapımlar, seri için yeni bir kapı hazırlamışlardı.

Shadow of serisinin yakaladığı başarının ardından Yüzüklerin Efendisi kitaplarının oyun haklarını satın alan Daedalic, yeni bir oyun üzerinde çalışmaya başlamıştı. Çıkan yeni haberlerde şirketin yeni oyununun The Lords of the Rings Gollum olabileceği iddia edildi.

2021 yılında çıkacağı düşünülen oyunun Gollum üzerine odaklanacağı ve Gollum’un Frodo ile tanışmasından öncesinde yaşananları anlatacağı söylenenler arasında kendine yer buldu. Oyundaki Gollum’un filmler için Peter Jackson ile Andy Serkis tarafından hazırlanan Gollum karakterine benzemeyeceği ise işin sürpriz kısmı olarak dikkat çekti.

Bugüne kadar hep ikinci planda kalan Gollum’un bir oyunda ana karakter olması birçok Yüzüklerin Efendisi severi heyecanlandırırken, oyunda Sméagol'un yaşamının ve Gollum’a dönüşmesinin ayrıntılarıyla işlenebileceği ifade edildi.