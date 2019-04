Gone Home, Humble Trove'dan Ücretsiz İndirilebilir

Humble Trove katalogu ile ücretsiz oyunlar Humble Monthly abonelerine hediye edilmeye devam ediliyor. Geçmişte birçok kaliteli yapım ücretsiz olarak oyuncularla buluşturulmuştu. Şimdi ise Gone Home ücretsiz olarak indirilebilir oldu.

2017 yılının Haziran ayında Humble Bundle, Humble Trove duyurusunu yapmıştı. Humble Monthly abonelerinin erişim sağlayabildiği ve tüm Humble Originals oyunlarının da dahil olduğu katalog, tamamıyla DRM koruması olmayan oyunlardan oluşuyor. On dokuz kadar oyunla açılışın yapıldığı Humble Trove katalogunda, aylık olarak eklenenler ile şu anda altmıştan fazla oyunun bulunduğunu söyleyelim. Bunun yanı sıra zaman zaman bazı oyunlar da ücretsiz olarak beğenimize sunuluyor. Bu defa da sırada Gone Home var. Halen ücretsiz olarak erişim sağlayabildiğiniz oyunu, 3 Mayıs 2019 tarihine kadar indirebilirsiniz. İndirdikten sonra da daimi olarak sizin olacak.

The Fullbright Company tarafından geliştirilmiş olan Gone Home, öncelikli olarak PC, MacOS X ve Linux için 2013 yılının Ağustos ayında satışa sunulmuştu. Daha sonrasında da PlayStation 4, Xbox One, Switch ve iOS kullanıcılarıyla buluşan oyunda, yurt dışından evine dönen genç bir kızın rolünü canlandırıyorduk. Döndüğünde evin boş olduğunu gören karakterimiz, son dönemde yaşanan olaylara dair parçaları bir araya getirebilmek için ipuçlarını araştırmaya başlıyordu.