Netflix'in Yeni Türk Filmi Gönül Fragmanı Yayımlandı

Netflix üzerinden yayımlanacak yeni Türk filmi Gönül, fragmanı ile izleyicilerin karşısına çıktı. Peki, yayımlanan fragman neler sunuyor? Şimdiden çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenmeye başlayan diziye dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan Netflix isimli dijital yayın hizmeti, kütüphanesinde yer alan içeriklerin sayısını arttırmaya devam ediyor. Gün içerisinde en fazla vakit geçirilen hizmetlerden bir tanesi olan Netflix, yeni bir Türk filmi üzerinde çalışıyor.

Gönül Fragmanı Neler Sunuyor?

Geçtiğimiz haftalarda yayın tarihi belli olan Gönül filmi bir süredir merak içerisinde bekleniyordu. Dijital yayın hizmeti, film ile ilgili bir fragman yayımlayarak heyecan seviyesini önemli ölçüde arttırdı. Peki, dijital yayın hizmetinde yayımlanacak olan Türk filminin fragmanı neler sunuyor?

Çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen filmin fragmanı, YouTube isimli video paylaşım hizmeti üzerinden paylaşıldı. Netflix, fragmanı aynı zamanda Twitter hesabı üzerinden de paylaştı. Paylaşılan videoda "Aşk gerçekten delilik mi?" ifadesine de yer verildi.

Yayımlanan fragman, kısa süre içinde oldukça yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. 2 dakika uzunluğundaki video, film hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Söz konusu videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Gönül Oyuncuları ve Konusu

Erkan Kolçak Köstendil

Şevval Sam

Hazar Ergüçlü

Bülent Emin Yarar

Selim Bayraktar

Asiye Dinçsoy

Ali Seçkiner Alıcı

Ferit Kaya

Nazmi Kırık

Netflix'in yeni Türk filminin oyuncu kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Şevval Sam, Hazar Ergüçlü, Bülent Emin Yarar, Asiye Dinçsoy, Ali Seçkiner Alıcı ve Selim Bayraktar dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor. 1 saat 35 dakika uzunluğundaki Gönül, Piroz ile Sümbül'ün aşk hikâyesini konu alıyor.

Gönül Çıkış Tarihi

Dünyanın en popüler dijital yayın hizmetlerinden bir tanesi olan Netflix, çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen filmin yayın tarihini de açıkladı. Söz konusu film, 10 Ağustos tarihinde popüler dijital yayın hizmetinin içerik kütüphanesine eklenecek.

Filmi izleyebilmek için dijital yayın platformuna belirli bir ücret karşılığında abone olmanız gerekiyor. Platformda yer alan çeşitli abonelik planları içerisinden size uygun olanı seçebilir ve gerekli ücreti ödeyerek abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra istediğiniz zaman kütüphanede yer alan içerikleri izleyebilirsiniz.